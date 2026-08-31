Manavgat'ın Side bölgesinde turizmci merhum Turgut Şen tarafından kurulan Side Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesindeki otellerle ilgili 16 yıldır devam eden hukuki süreç tamamlandı. Çolaklı'da bulunan 5 otelden biri olan Defne Dream Otel, 31 Ağustos 2026 tarihinde jandarma ve Manavgat İcra Müdürlüğü nezaretinde Sevgi Ünlü'nün vekili Turgut Ünlü'ye fiilen teslim edildi.

Açıklanan mahkeme kararlarına göre, kız çocuklarına hak tanınmadığı gerekçesiyle Turgut Şen'in torunu Avukat Turgut Ünlü, annesi Sevgi Ünlü adına 2012 yılında şirkete haklı nedenle fesih davası açtı. Manavgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2015 yılında şirketin feshi yerine, azınlık ortağı olan Sevgi Ünlü'ye hisseleri karşılığında Çolaklı'daki otelin ve bazı taşınmazların verilmesine hükmetti.

YARGITAY'DAN DİRENME KARARINA ONAY

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin bozma kararına karşı yerel mahkeme ilk hükmünde direndi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise 28 Mayıs 2025 tarihli kararıyla (E. 2025/11-121, K. 2025/364) yerel mahkemenin direnme kararını oybirliğiyle onayladı. Davayı yürüten Avukat Turgut Ünlü süreci, maddi ve manevi her türlü zorlukla savaşarak annesine olan vefa borcunu ödemek olarak nitelendirdi.

AİLE ŞİRKETLERİ İÇİN EMSAL NİTELİĞİNDE

Yargıtay'ın verdiği bu son karar, Türkiye genelindeki aile şirketleri için önemli bir hukuki zemin oluşturuyor. Türk Ticaret Kanunu'nun 531. maddesi kapsamında, kardeş ortaklar arasındaki kişisel ilişkilerin bozulmasının şirket işleyişine zarar vermesi durumunda, azınlık ortakların hak taleplerinin önü açılıyor. Karar, bu tür davalarda azınlık ortağın iddialarını ispatlamak için daha önce başka davalar kazanmış olması şartını ortadan kaldırarak pratik bir içtihat sunuyor.