Almanya'da lojistik sektörü, giderek büyüyen profesyonel sürücü eksikliğine çözüm bulmak amacıyla yabancı iş gücüne yönelik kuralları esnetti. Alman Federal Karayolu Taşımacılığı, Lojistik ve Atık Yönetimi Birliği (BGL) verilerine göre, ülkede halihazırda 120 binden fazla şoför açığı bulunuyor. Federal Konsey tarafından onaylanan yeni yönetmelikle, mesleki yeterlilik sınavı olan "Kod 95" artık Türkçe dahil dokuz farklı dilde yapılabilecek.

Sektördeki krizin temel nedeninin yaşlanan iş gücü olduğu bildirildi. Mevcut sürücülerin yaklaşık üçte birinin 55 yaşın üzerinde olduğu, her yıl 30 ila 35 bin kişinin emekliye ayrılmasına karşılık sektöre yalnızca 15 ila 20 bin yeni sürücünün katıldığı aktarıldı. Bu yapısal açık, Avrupa genelinde tedarik zincirinde aksamalara yol açarken, yeni düzenlemeyle birlikte ilk etapta 40 bin kişilik istihdam sağlanması hedefleniyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE ŞARTLAR NELER?

Türkiye'den yoğun ilgi gören uygulamada, kurum sistemlerinde işlem bekleyen 3 binden fazla şoför adayı bulunuyor. Başvurular ağırlıklı olarak C (kamyon) ve CE (ağır vasıta) ehliyet sahipleri tarafından yapılıyor. D sınıfı otobüs ehliyeti olanlar ise yolcu iletişimi gerekliliği nedeniyle genellikle B2 düzeyinde Almanca şartına takılıyor. Bu nedenle otobüs şoförlerinin de yük taşımacılığına yöneldiği ifade edildi.

TÜRK EHLİYETİ DOĞRUDAN GEÇERLİ Mİ?

Almanya'da profesyonel şoförlük yapmak isteyen adayların sadece Türk ehliyetine sahip olması yeterli görülmüyor. Adayların öncelikle ehliyetlerini Alman ehliyetine çevirmeleri (Umschreibung), ardından Türkçe seçeneği de bulunan Kod 95 yeterlilik belgesini almaları gerekiyor. Sınavın Türkçe yapılabilmesi, daha önce 3-4 ay süren dil engelini ortadan kaldırarak adayların hızlıca işbaşı yapmasına olanak tanıyor. İş güvenliği, yükleme-boşaltma ve manevra gibi konularda ise temel düzeyde Almanca bilgisi zorunluluğunu koruyor.

İş sözleşmesi imzalayan sürücüler, A1 seviyesinde Almanca bilen eşlerini ve dil şartı aranmaksızın çocuklarını da Almanya'ya götürebiliyor. İki yıl içinde B1 seviyesinde Almanca öğrenen çalışanlar, süresiz oturum iznine başvurma hakkı kazanıyor. Adaylara sunulan brüt maaşlar ise eyalet, şirket ve deneyime göre aylık 2 bin 800 ile 4 bin 500 euro arasında değişiklik gösteriyor. 45 yaş üzeri adayların ise 2026 yılı için yıllık en az 55 bin 770 euro kazanacakları bir sözleşme sunmaları veya emeklilik güvencelerini kanıtlamaları şart koşuluyor.