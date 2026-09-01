İtalya'nın Taranto kentinin ev sahipliği yaptığı 20. Akdeniz Oyunları'nda, Türkiye Kadın Milli Atletizm Takımı tarihi bir sonuca imza attı. Açıklanan resmi sonuçlara göre Büşra Akay, Sıla Koloğlu, Simay Özçiftçi ve Antalyalı Elif Polat'tan oluşan 4x100 metre Kadın Bayrak Takımı, final yarışını 44.05'lik dereceyle üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Yarışta altın madalyayı 43.57'lik derecesiyle Portekiz elde ederken, Yunanistan 43.61 ile gümüş madalyaya uzandı. Podyumun üçüncü basamağına çıkan ay-yıldızlı ekip, madalya sevincinin yanı sıra Türkiye rekorunu da kırmayı başardı.

YENİ TÜRKİYE REKORU NASIL GELDİ?

Milli takım, elde ettiği 44.05'lik dereceyle daha önce 44.38 olan 4x100 metre kadınlar Türkiye rekorunu saniyenin üçte biri oranında aşağı çekti. Saniyenin onda birinin bile büyük önem taşıdığı kısa mesafe bayrak yarışlarında ulaşılan bu gelişim, Türk atletizminin uluslararası alandaki ivmesini gösteren önemli bir istatistik olarak kayıtlara geçti.

ANTALYALI MİLLİ ATLETİN BAŞARISI

Kariyerine yeni bir başarı daha ekleyen ekibin önemli parçalarından Elif Polat, 23 Ocak 1999

Antalya doğumlu. Ulusal ve uluslararası arenada Türkiye'yi 100, 200 ve 400 metre sprint branşlarında temsil eden Antalyalı milli sporcu, Taranto 2026'da takım arkadaşlarıyla birlikte kazandığı bu madalyayla Akdeniz Oyunları tarihine adını yazdırmış oldu.