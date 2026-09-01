ALANYA Belediyesi, kentin kültürel değerlerinin korunması ve geçmişten günümüze uzanan yayla geleneklerinin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yeni bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. “Alanya Gedevet Yayla Günleri” adıyla düzenlenecek program, 6 Eylül 2026 Pazar günü Gedevet’te gerçekleştirilecek.

Alanya’nın yayla yaşamını, geleneklerini, hikâyelerini ve müziğini aynı programda buluşturacak etkinlik, doğayla iç içe kültür ve sanat dolu bir gün yaşatacak. Program kapsamında geçmişten günümüze uzanan yayla kültürünün farklı yönleri fotoğraf, belgesel, halk oyunları ve müzik aracılığıyla katılımcılara aktarılacak.

PROGRAM FOTOĞRAF SERGİSİYLE BAŞLAYACAK

Gedevet’te gerçekleştirilecek etkinlik saat 16.00’da “Siyah Beyaz Fotoğraf Sergisi”nin açılışıyla başlayacak. Sergide Alanya’nın geçmişine ve yayla yaşamına ışık tutan fotoğraflar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Saat 16.30’da ise “Canlı Tanıklarından Yayla Hikâyeleri” adlı belgeselin gösterimi gerçekleştirilecek. Yayla kültürünü geçmişten günümüze taşıyan belgeselle, bu kültürün hafızalarda kalan hikâyeleri canlı tanıkların anlatımlarıyla izleyicilere aktarılacak.

ZEYBEK GÖSTERİSİ VE KONSER

Program saat 16.45’te Alanya Zeybekleri’nin folklor gösterisiyle devam edecek. Geleneksel halk oyunlarının sergileneceği gösterinin ardından saat 17.00’de “Yeryüzü Sesleri” konseri gerçekleştirilecek. Böylece Gedevet’in doğal atmosferi müzikle buluşacak.

YAYLA KÜLTÜRÜ GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK

Alanya Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, etkinlikle kentin önemli kültürel değerlerinden biri olan yayla yaşamının hatırlatılması ve bu mirasın gelecek kuşaklara taşınmasının amaçlandığı belirtildi. Alanya’nın yayla hikâyeleri ile kültür ve sanatın farklı renklerinin aynı program içerisinde bir araya getirileceği kaydedildi.

Belediye, Gedevet’in doğal güzellikleri içerisinde gerçekleştirilecek “Alanya Gedevet Yayla Günleri”ne tüm vatandaşları davet etti. Etkinliğin, Alanya’nın geçmişten bugüne yaşattığı yayla kültürünün tanıtılmasına ve kültürel hafızanın canlı tutulmasına katkı sağlaması hedefleniyor. (Mehmet TUNÇ)