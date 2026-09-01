CHP'DE son dönemde parti içi hukuki tartışmaların odağında yer alan "mutlak butlan" kararı, İlçe teşkilatlarında domino etkisi yarattı. Alınan kararlar ve parti içi yönetim anlaşmazlıkları, Antalya genelinde derin bir ayrışma sürecini tetikledi. Bu sürecin sonunda CHP İl Başkanı Nail Kamacı görevden alınırken, Kamacı ile hareket eden 19 ilçe başkanı istifa bayrağını açarak büyük bir törenle Yeni Parti'ye katıldı.

Bu toplu kopuş dalgası, Antalya'nın en stratejik ve kalabalık ilçelerinden biri olan Alanya'da da doğrudan karşılık buldu. Alanya İlçe Yönetimi, 24 Temmuz tarihinde İlçe Başkanı Bülent Kandemir öncülüğünde topluca istifa ederek Yeni Parti kadrolarına dahil oldu. Yaşanan bu istifalar, CHP Alanya İlçe Başkanlığı koltuğunun tamamen boş kalmasına ve örgütte geçici bir yönetim boşluğunun doğmasına neden oldu.

DİĞER İLÇELERDE ATAMALAR YAPILDI, ALANYA NEDEN BEKLETİLDİ?

Antalya genelindeki diğer ilçelerde toparlanma süreci hızla yürütülüp yeni atamalar peş peş yapılırken, Alanya gibi kritik bir noktada atamanın gecikmesi kamuoyunda merak ve spekülasyonlara yol açtı. Partililer ve Alanya kamuoyu, "Alanya ilçe başkanlığı koltuğu boş mu kaldı?" sorusuna yanıt ararken, CHP Antalya İl Başkanı Hasan Şahin Yeni Alanya Gazetesi'ne verdiği özel açıklamalarla tüm bu tartışmalara son noktayı koydu.

İl Başkanı Şahin, Alanya örgütünün parti için taşıdığı hayati öneme dikkat çekerek, sürecin neden uzadığını şu sözlerle açıkladı: "Alanya örgütümüz bizim için çok önemli. İstifaların ardından birçok ilçe örgütünde yeni görev tanımları yapıldı ve başkanlarımız çalışmalara başladı. Alanya'da da gecikmenin sebebi ince eleyip sık dokumamızdır. CHP'nin bir geçmişi ve parti geleneği var, biz de bu doğrultuda çalışmalar yürütüyoruz."

ÜÇ GÜÇLÜ İSİM ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER SÜRÜYOR

Alanya ilçe başkanlığı koltuğu için yürütülen titiz çalışmalarda sona gelindiğini belirten İl Başkanı Şahin, masada üç güçlü ismin olduğunu duyurdu. Şahin, değerlendirilen her adayın partiyi ileri taşıyacak vasıflara sahip olduğunu vurgulayarak atacakları adımlarda birleştirici bir isme ve parti geleneğine odaklandıklarını, bu doğrultuda adayların birbirinden değerli ve CHP'yi Alanya'da en iyi şekilde temsil edebilecek kapasitede bulunduğunu ifade etti.

YENİ BAŞKAN CUMA GÜNÜNE KADAR AÇIKLANIYOR

Alanya kamuoyunun ve parti tabanının merakla beklediği atama müjdesi nihayet geldi. İl Başkanı Hasan Şahin, sürecin tamamlandığını belirterek görevlendirmenin en geç cuma gününe kadar kamuoyuna duyurulacağını ilan etti. Alanya ilçe örgütünün asla başsız kalmayacağı vurgulanarak, yeni başkanın hafta sonuna kadar koltuğuna oturup resmen göreve başlayacağı netleştirildi. CHP, Alanya'daki bu yeni dönemle birlikte kaybettiği ivmeyi yeniden kazanmayı ve yüz yıllık çınarı bu bölgede güçlendirerek yoluna kararlılıkla devam etmeyi hedefliyor. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi