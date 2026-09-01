Olay, Alanya’nın merkez noktalarından Güllerpınarı Mahallesi’nde faaliyette olan 4 yıldızlı bir otelde patlak verdi. Edinilen bilgilere göre, tesisin inşaat işlerini yürüten taşeron firma Arjtek İnşaat'a yapılması gereken ödemelerde ciddi bir kriz yaşandı. Yüklenici firmanın parasını tahsil edememesi doğrudan sahada çalışan personeli vurdu. Hak ettikleri yevmiyeleri alamayan mağdur işçiler, dikkat çekmek ve paralarını kurtarmak amacıyla ilk olarak otelin giriş bölümünde toplanarak oturma eylemi başlattı.

ÖFKE PATLAMASI MADDİ HASARA YOL AÇTI

Gerilimin tırmandığı olayların ikinci gününde ise eylemin dozu değişti. Tesise giren işçilerden 26 yaşındaki O.G. ve 22 yaşındaki F.P., öfkelerine hakim olamayarak otel demirbaşlarını hedef aldı. Havuz kenarındaki şezlongları ve kahve makinesini havuza fırlatan gençler, tesiste büyük paniğe ve maddi zarara neden oldu. Otel yönetiminin acil ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, kısa sürede olay yerine intikal ederek eylemci iki işçiyi gözaltına aldı.

TUTUKLAMA TALEBİNE RAĞMEN SERBEST KALDILAR

Saray Polis Merkezi'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler için adli süreç hızla işletildi. "Mala ve iş yerine zarar verme" suçlaması yöneltilen O.G. ve F.P., emniyetteki sorgularının ardından tutuklanma talebiyle Alanya Adliyesi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Alanya kamuoyunda ve turizm sektöründe de yakından takip edilen olayda, hakim karşısına çıkan iki genç şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.