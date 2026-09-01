ALANYA'DA Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli hatıralarından birini yıllardır Alanya'da yaşatan Aydoğan Ertuğ’dan acı haber geldi.

Aslen Ankaralı olan Aydoğan Ertuğ, Atatürk'ün muhafız alayında teğmen olarak görev yapan İstiklal Madalyası sahibi babası Gazi Sakıp Ertuğ'dan kalan ve Atatürk'ün en özel hatıralarından biri olan Atatürk’ün tarihi otomobilini Alanya'da yıllarca büyük bir özenle korudu.

1926 model Chevrolet marka otomobil, Atatürk’ün döneminde Ankara’da kullanılan araçlardan biri olarak tarihe geçti. Atatürk tarafından kimi zaman kullanılan bu otomobil, Ankara’ya gelen önemli misafirlerin karşılanmasında da sıkça kullanıldı. Aydoğan Ertuğ, bu tarihi emaneti Alanya'daki milli bayramlarımızda gün yüzüne çıkararak Cumhuriyet coşkusunun bir parçası haline getirdi.

2013 yılında Alanya’daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında da tarihi otomobil tören alanında yer almış, vatandaşların büyük ilgisini çekmişti. O gün otomobilin, Atatürk’ün Muhafız Takımı Komutanı Teğmen Sakıp Efendi tarafından 1927 yılında Türkiye’ye getirildiği ve daha sonra oğlu Aydoğan Ertuğ tarafından resmi bayramlarda kullanıldığı açıklanmıştı.

'ATATÜRK BENİ İKİ YANAĞIMDAN ÖPTÜ'

Aydoğan Ertuğ, 2023 yılında aracın Ankara Keçiören’de sergilenmesi sırasında verdiği röportajda, otomobilin hikâyesini anlatırken babası Gazi Sakıp Ertuğ’un Atatürk’ün muhafız alayındaki görevinden söz etmişti.

Ertuğ’un anlatımına göre Atatürk’ün makam aracı tamirde olduğunda veya Ankara’ya gelen misafirlerin karşılanması gerektiğinde, "Çağırın mülazım Sakıp’ı" denilerek babası çağrılıyor ve söz konusu otomobil kullanılıyordu.

Aydoğan Ertuğ ayrıca çocukluk yıllarında Atatürk’ü bizzat gördüğünü, 1937 yılında Keçiören İlkokulu’na gelen Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisini çağırarak iki yanağından öptüğünü anlatmış, bu hatıranın kendisi için hayatı boyunca unutulmaz olduğunu ifade etmişti.

Aydoğan Ertuğ’un vefatıyla birlikte Alanya, yalnızca bir çınarını değil, Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan canlı bir hatırayı da kaybetmiş oldu.

OĞUZ HOCA: BAYRAMLARA RENK VE ANLAM KATARDI

Alanya Araştırmacısı, Tarihçi ve Yazar Oğuz Korum, Aydoğan Ertuğ’un vefatına ilişkin açıklamasında şöyle konuştu:

"Kendisini yakınen tanırdım. Vefatıyla Niyazi Ahmet Banoğlu'nun 'Nükte ve Fıkralarla Atatürk' adlı kitabında geçen bir cümleyi hatırladım. Cümle 'En mutlu insanlar Atatürk yaşarken O'nu görmüş, O'nun teneffüs ettiği havayı teneffüs etmiş olan insanlardır' şeklindeydi. Merhum Aydoğan Ertuğ'la sık sık sohbet ederdim. Özellikle 1998 yılında Cumhuriyet'in 75. yılı anısına hazırladığım kitap çalışması sırasında, Ali Rıza Gündoğmuş'a ait Güngör Otel'de sık sık bir araya gelirdik. Hatta kendisine Atatürk'ün ilk şoförlerinden birinin Alanya'nın Dere köyünden Gani Yıldız olduğunu, Cumhuriyet'in ilan edildiği yıllarda Gani Yıldız'ın Atatürk'ün şoförü olduğu bilgisini vermiştim. Hatta 1981 yılında Ankara Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan Alanya'ya gelen askeri görevlileri, Atatürk'ün şoförleri ile ilgili bir kitap hazırlığı kapsamında Gani Yıldız'ın evine götürdüğümüzü anlattım. Babasının da Atatürk'ün şoförü olması nedeniyle bu konuyla çok yakından ilgilenmişti. Kendisi Alanya'da Cumhuriyet bayramlarına Atatürk'ün tarihi otomobiliyle renk ve anlam katardı. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

Merhum Ertuğ'un cenazesi Dinek Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tarihi otomobilin muhafazasının ise, Alanya'da Ertuğ Ailesi tarafından sürdürülmesi bekleniyor.

Yeni Alanya Ailesi, merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diler. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi