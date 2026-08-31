Kaza, Bayırkozağacı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Yiğit (76) idaresindeki 07 HVN 52 plakalı otomobille evlerinin bahçesinde geri manevra yaptığı sırada, arkasında bulunan eşi Yeter Yiğit’e (78) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın yere düşerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yeter Yiğit'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: MEHMET AL