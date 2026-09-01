İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Tolga Akış'ın kurucusu olduğu Manifest grubunun akıbeti netleşmeye başladı. Hypers New Medya CEO'su Kerem Gülsoy (Tepki), katıldığı bir yayında grubun haklarını satın aldığını ve yeni dönemin ilk konserinin Antalya Jolly Joker'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Tepki, yaptığı açıklamada bu devrin kalıcı bir ticari hamle olmadığını vurguladı. Akış'ın tahliye edilmesi durumunda, ödediği bedeli geri almasa dahi tüm hakları asıl sahibine iade edeceğini aktardı.

RESMİ BELGE BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Taraflar arasında sözlü olarak duyurulan bu devir işlemine dair henüz resmi bir belge kamuoyuyla paylaşılmadı. Müzik sektöründe, menajerlerin hukuki süreçleri nedeniyle sanatçı ve grupların faaliyetlerinin durmasını engellemek amacıyla benzer korumacı devir işlemlerinin yapıldığı biliniyor.

TUTUKLAMA SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

Manifest grubunun yöneticisi Tolga Akış, İstanbul'da yürütülen bir soruşturmada "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Savcılık sevk yazısında, grubun dijital içeriklerinin yaş sınırı olmaksızın çocuklara ulaştığı ve Akış'ın tüm organizasyonlardan doğrudan sorumlu olduğu öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hâkimliği kararıyla "müstehcenlik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.