KUTLAMALAR, akşam saatlerinde Atatürk Anıtı önünde toplanan binlerce vatandaşın katılımıyla başladı. Fener Alayı’nın meşalesi; Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve protokol üyeleri tarafından yakıldı. 7’den 70’e her yaştan vatandaşın ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı kortej; marşlar eşliğinde Atatürk Caddesi, Bostancıpınarı Caddesi ve Rıhtım Caddesi güzergahı üzerinden devam etti. Evlerinin balkonlarından ve iş yerlerinden alkışlarla korteje destek veren vatandaşların coşkusuyla süren yürüyüş, Eski Belediye Binası arkasındaki etkinlik alanında son buldu.

BAŞKAN ÖZÇELİK: BU ZAFER CUMHURİYET’E SAHİP ÇIKMAKTIR

Alanı dolduran vatandaşlara seslenen Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, katılımcılara teşekkür ederek herkesin Zafer Bayramı’nı kutladı. Ardından kürsüye çıkan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik konuşmasına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyerek başladı. Başkan Özçelik, şu ifadeleri kullandı: “Hepimizin yüreğini yakan bir acıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün KKTC-Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında canlarımızı kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Kurtarılan yolcularımıza geçmiş olsun; kayıplarımıza da bir an önce ulaşılmasını tüm kalbimle temenni ediyorum. Bu acıyı yüreğimizde taşıyarak, bugün burada birlik olmanın gücüyle bir aradayız.” Başkan Özçelik, konuşmasının devamında 30 Ağustos’un Türk milletinin esareti kabul etmeyerek dünyaya ilan ettiği bir zafer olduğunu vurguladı. Zaferin adının Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu belirten Başkan Özçelik, özgürlük mirasına sonuna kadar sahip çıkacaklarını ve aziz şehitlerin emanetini yere düşürmeyeceklerini ifade etti. Başta Atatürk olmak üzere tüm istiklal kahramanlarını ve şehitleri rahmetle anıp, gazilere şükranlarını sunan Başkan Özçelik; Zafer Bayramı'nı kutlamanın Cumhuriyet'e sahip çıkmak, birlik olmak ve yan yana durmak anlamına geldiğini belirterek sahnede yer alacak sanatçı Gülşen’e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

GÜLŞEN İLE ZAFER COŞKUSU ZİRVE YAPTI

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, sanatçı Gülşen'e teşekkür ederek çiçek ve Alanya'nın geleneksel el sanatlarından ipek kozasından yapılmış Türk bayrağı tablosu takdim etti. Alanya’da sahne almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten ünlü sanatçı Gülşen, en sevilen şarkılarını alanı dolduran binlerce dinleyici için seslendirdi. Sevilen sanatçı, gecenin ilerleyen saatlerinde Belediye Başkanı Özçelik ile birlikte kahramanlık marşlarını Alanyalılarla tek bir ağızdan söyledi. Zafer Bayramı coşkusu gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN