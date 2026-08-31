ALANYA'DA yaşanan telefon dolandırıcılığı ve girişimlerine yeni bir yöntem daha eklendi. Son günlerde telefon dolandırıcıları özellikle Alanya'daki emeklileri hedef almaya başladı. Emekli vatandaşlara "Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nden arıyorum" diyerek telefonla ulaşan dolandırıcı "Bankanız sizden sağlık primi alıyor. Bu ödemeyi boşuna yapıyorsunuz. Bu prim ödemesini iptal ederek sizin kazançlı çıkmanızı sağlayacağım" diyor. Ardından kredi kartının bilgilerini isteyen dolandırıcı, daha sonra emeklinin cep telefonuna gelen şifreyi de alarak para çekiyor.

DOLANDIRICIYA ZİRAAT BANKASI'NDAN İZİN YOK

Alanya'daki son girişiminde bir emekliyi ikna edip şifreyi alan dolandırıcı, emeklinin kredi kartından iki kez 75 bin TL ve bir kez 37 bin 624 TL çekmeye çalıştı. Ancak Ziraat Bankası, emeklinin harcama alışkanlıklarından yola çıkarak dolandırıcının para çekme girişimine onay vermedi. Bu sayede dolandırılmaktan son anda kurtulan emekli vatandaş, Yeni Alanya'ya yaptığı açıklamada "Ziraat Bankası'na çok teşekkür ediyorum. Herkes telefon dolandırıcıları konusunda çok dikkatli olsun. Telefonda kimseye kredi kartı numaranızı ve telefonunuza gelen şifre, kod benzeri şeyleri asla vermesinler" dedi.

BU MESAJ VE BENZERLERİNE DİKKAT

Dolandırıcı tarafından emeklinin telefonuna gönderilen mesajlar aynen şöyle:

PAZARAMA 3 isyerinden 28.08.2026 16:52 tarihli 75009,51 TL harcamaniz icin sifre: 969350 Referans: IEUENWXP. Lutfen sifreyi kimseyle paylasmayin. B002.

PAZARAMA 3 isyerinden 28.08.2026 16:57 tarihli 37624,66TL harcamaniz icin sifre: 285398. Referans: UPULGNPZ. Lutfen sifreyi kimseyle paylasmayin. B002

İŞTE DOLANDIRICININ TELEFON NUMARASI