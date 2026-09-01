KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdi.

Dim ilk olarak, kısa süre önce babası Tekin Birinci’yi kaybeden Kıbrıs Genç TV sahibi Ertan Birinci'yi ziyaret etti. Dim, Birinci'ye taziye dileklerini iletti.

BÜYÜKELÇİLİK MÜŞAVİRİNE ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ

KGK Genel Başkanı Dim, beraberindeki KGK KKTC Temsilcisi Alihan Pehlivan ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği İletişim Müşavirliği görevine atanan Recep Şehitoğlu’nu da ziyaret etti. Şehitoğlu’na yeni görevi için ‘Hayırlı olsun’ dileklerini ileten Dim, görüşmede medya alanındaki iş birliği imkanları üzerine sohbet gerçekleştirdi. Dim, Şehitoğlu'na KGK'nın yayın organı olan Küresel Medya dergisini takdim etti.

PEHLİVAN’A TAZİYELERİNİ İLETTİ

Dim, KGK KKTC Temsilciliği görevine yeni atanan Alihan Pehlivan’ı da ofisinde ziyaret etti. Görüşmede Pehlivan’ın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden annesi için taziye dileklerini ileten Dim, Pehlivan’a ve ailesine başsağlığı diledi.

TATAR İLE GEMİ KAZASINI DEĞERLENDİRDİLER

Mehmet Ali Dim, KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir araya geldi. Dim, Londra’da yaşayan kuzeni Münir Tatar’ın vefatı nedeniyle cenaze için Londra’ya giden ve KKTC’ye döner dönmez Girne’de yaşanan gemi kazası nedeniyle kurulan kriz merkezine geçen Tatar’a taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede Girne’de meydana gelen ve can kayıplarına yol açan elim gemi kazası da ele alındı. Kazanın ardından ortaya çıkan iddialar ve ihmaller zincirinin görüşmenin önemli başlıklarından biri olduğunu belirten Dim, yaşanan can kayıplarının büyük üzüntü yarattığını ifade etti.

(Gülser YİĞİT)