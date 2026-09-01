Antalya Otelciler Pansiyoncular Odası yönetimi, basit konaklama belgesine sahip tesislerin yaşadığı mevzuat ve maliyet sıkıntılarını çözmek amacıyla Ankara'da temaslarda bulundu. Oda Başkanı Özcan Sucu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile bir araya gelerek sektörün taleplerini içeren kapsamlı bir rapor sunduklarını açıkladı. Görüşmenin ardından, belge geçiş maliyetleri üzerinde yeni bir çalışma yapılması kararlaştırıldı.

Sucu'nun aktardığına göre, masadaki en önemli gündem maddelerinden birini SGK prim destekleri oluşturdu. Turizm İşletme Belgeli tesislere 2026 yılının mayıs ve aralık ayları arasında verilecek olan çalışan başına aylık 3 bin 500 TL'lik prim desteğinden, basit konaklama belgeli küçük otellerin de yararlanması talep edildi. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren ve tesislerin miras dışı yollarla devredilmesini engelleyen yönetmeliğin yaratacağı muhtemel krizler de bakanlığa iletildi.

BELGE MALİYETİ 100 BİN LİRAYA ULAŞTI

Bakanlığın, belediye ruhsatlı tesisleri kendi bünyesine alarak Turizm İşletme Belgesi'ne geçişi teşvik ettiğini belirten Sucu, bu süreçte STK'lar ile yeterli iletişim kurulamadığını vurguladı. Basit konaklama statüsündeki işletmelerin de TGA payı ödediğini ve denetimlere tabi tutulduğunu hatırlatan Sucu, SGK teşviklerinden muaf tutulmalarının sektör açısından bir dezavantaja dönüştüğünü ifade etti.

Geçiş sürecindeki en büyük engellerden birinin artan maliyetler olduğu bildirildi. Daha önce belediye ruhsatından basit konaklamaya geçişte yaklaşık 2 bin TL ödeyen işletmecilerin, bugün Turizm İşletme Belgesi alabilmek için harç ve levha giderleriyle birlikte 100 bin TL'yi bulan masraflarla karşılaştığı aktarıldı. Bu durumu dinleyen Bakan Yardımcısı Alpaslan'ın, maliyetlerin düşürülmesine yönelik çalışma başlatılması talimatını verdiği öğrenildi.

TEK TAPU ZORUNLULUĞU GEÇİŞİ ENGELLİYOR

Tesislerin üst belgeye geçişinde maliyetten daha büyük bir bariyer olarak tapu mülkiyeti sorunu öne çıkıyor. Özellikle 30-40 yıl önce inşa edilen, alt katı dükkan olan veya miras yoluyla çoklu mülkiyete dönüşen aile işletmelerinde, bakanlığın talep ettiği 'tek tapu' şartının sağlanması hukuken ve fiilen zorlaşıyor. Bu yapısal mülkiyet durumu, turizm istatistiklerine de doğrudan yansıyor.

Sucu'nun paylaştığı verilere göre, Antalya genelinde faaliyet gösteren 1460 basit konaklama belgeli tesisin yaklaşık 1000'inde tapu kaynaklı pürüzler bulunuyor. Türkiye genelinde hizmet veren ortalama 28 bin küçük otel ve pansiyonun ise yüzde 50'sinin benzer mülkiyet sorunları nedeniyle Turizm İşletme Belgesi'ne geçemediği tahmin ediliyor. Oda yönetimi, bu sorunun aşılabilmesi için tek tapu şartına yönelik yeni bir düzenleme yapılmasını talep ediyor.