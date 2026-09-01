Antalya'nın Kepez ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastane, mahkeme kararıyla elektronik ortamda açık artırmaya çıkarılıyor. Antalya 5. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından yayımlanan ilana göre, Kuzeyyaka Mahallesi'nde yer alan tesis için 253 milyon 865 bin 500 TL muhammen bedel belirlendi.

Yeşilırmak Caddesi üzerindeki 5194 ada 8 parselde bulunan taşınmaz, 1.873 metrekarelik alana sahip. Tapu kayıtlarında dört katlı betonarme hastane binası ve arsa olarak geçen yapının, fiili olarak özel hastane hizmeti vermeye devam ettiği bildirildi.

İMARA AYKIRI DEĞİŞİKLİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Satış dosyasında, binanın 18 Mayıs 2010 tarihli mimari projesine aykırı eklentiler barındırdığı aktarıldı. Projede otopark olarak planlanan zemin katın kafeteryaya, bazı kafeterya alanlarının ise polikliniğe dönüştürüldüğü tespit edildi. Ayrıca çatı katında idari bürolar oluşturularak kapalı alanların genişletildiği vurgulandı.

Tesis için 2018 yılında yapılan Yapı Kayıt Belgesi başvurusunun, gerekli peşinatın ödenmemesi sebebiyle 2019'da iptal edildiği açıklandı.

İHALE SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Elektronik Satış Portalı üzerinden yürütülecek ihalenin ilk turu, 18 Aralık 2026 saat 12.10'da başlayıp 25 Aralık 2026'da sona erecek. İlk turda alıcı çıkmaması durumunda ikinci artırma 13-20

Ocak 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İhaleye katılacak yatırımcıların, muhammen bedelin yüzde 10'una denk gelen 25 milyon 386 bin 550 TL teminat yatırması gerekiyor. Gayrimenkulü devralacak yeni alıcının, yüzde 20 KDV, damga vergisi ve tapu harçlarının yanı sıra, iptal edilen imar barışı başvurusundan kaynaklı projelendirme ve yasal düzenleme süreçlerini de doğrudan üstlenmesi gerekecek.