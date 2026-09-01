Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan güncel hava durumu tahminlerine göre, Antalya ve ilçelerinde hafta sonu yağışlı hava etkili olacak. Hafta ortasında güneşli geçen günlerin ardından sağanak yağışların başlaması öngörülüyor.

Kurumun aktardığı verilere göre, kentte güncel hava sıcaklığı 29 derece ve nem oranı yüzde 39 seviyelerinde ölçüldü. 2 Eylül Çarşamba ve 3 Eylül Perşembe günleri bölgede güneşli havanın hakim olması, termometrelerin ise 28 ile 35 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

YAĞIŞLI SİSTEM NE ZAMAN ETKİLİ OLACAK?

Tahminlere göre, 4 Eylül Cuma günü itibarıyla Antalya'da gök gürültülü sağanak yağış geçişleri başlayacak. İlk etapta ilçelerde etkisini gösterecek olan yağışlı sistem, 5 Eylül Cumartesi ve 6 Eylül Pazar günleri kent merkezine de yayılacak. Yetkililer, özellikle ilçelerde meydana gelebilecek olası sel ve su taşkınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İLÇELERDEKİ UYARI NELERİ ETKİLEYEBİLİR?

MGM'nin doğrudan ilçeleri işaret ederek yaptığı sel ve taşkın uyarısının muhtemel etkileri, tarım ve turizm faaliyetlerinin belkemiği olan Alanya'da da yakından takip ediliyor. Beklenen ani hava değişimlerinin ve sağanak geçişlerinin, açık alan işletmeleri ile örtü altı tarım üreticileri üzerinde oluşturabileceği olası yansımalara karşı tedbirli olunması önem taşıyor.