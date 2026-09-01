Türkiye'deki 34,7 milyon tescilli araç sahibini kapsayan yeni hasar bildirim sistemi bugün itibarıyla faaliyete geçti. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hayata geçirilen Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM), trafik kazası sonrası süreçleri tek merkezde toplamayı amaçlıyor.

SEDDK'nın duyurduğu eylem planı kapsamında oluşturulan altyapı sayesinde, kazazedeler doğrudan Alo 193 hattını arayarak ihbarlarını yetkili merkeze iletebilecek. Tazminat süreçlerinin daha şeffaf yürütülmesini sağlayacak olan model için sigorta şirketleriyle yapılan toplantıların ardından tüm teknik hazırlıklar tamamlandı.

HASAR TAKİPÇİLERİNE KARŞI ÖNLEM

Yeni merkezin temel hedeflerinden biri, kazazedelerin bilgilerini yasa dışı yollarla elde eden üçüncü kişileri sistem dışına itmek olarak belirlendi. Kamuoyunda hasar takipçisi olarak bilinen ve vatandaşlardan vekalet toplayarak kazanç sağlayan aracıların faaliyetleri bu uygulamayla engellenecek.

SİSTEM VATANDAŞI NASIL KORUYACAK?

Kaza anındaki panik halinden faydalanan yetkisiz aracılar, tazminat bedelleri üzerinden komisyon talep ederek mağduriyet yaratabiliyordu. Alo 193 hattının devreye girmesiyle birlikte araç sahipleri, aracı kurumlara gerek duymadan tüm işlemlerini doğrudan resmi merciler üzerinden güvenli bir şekilde yürütebilecek.