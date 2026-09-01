Alanya’nın Okurcalar Mahallesi’ndeki bir otelin lojmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde kasap olarak çalışan S.D. (27) ile iş arkadaşı İ.T.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D., mesai arkadaşı İ.T.K’yi karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Lojmandaki diğer çalışanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı İ.T.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından İnce kum Jandarma Komutanlığı Asayiş Tim ekipleri, şüpheli S.D’yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesine sevk edilen şüpheli, Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde ifadesi alınan S.D., "Bıçakla kasten yaralama" suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Muhabir: Mehmet AL