Alanya Cuma Pazarı'nda yaşanan olay, alışveriş yapan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İddiaya göre, bir müşteri ile pazarcı arasında ürün seçimi nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın alevlenmesiyle tarafların yakınları da kavgaya karışınca pazar yerinde arbede çıktı.

Zabıta ve polis ekipleri sevk edildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine önce zabıta ekipleri, ardından polis ekipleri yönlendirildi. Zabıtanın müdahalesine rağmen sakinleşmeyen tarafları polis ekipleri ayırarak kavganın daha da büyümesini önledi.

Pazarda panik yaşandı

Kavga sırasında alışveriş yapan çok sayıda vatandaş kısa süreli panik yaşarken, bazı esnaf tezgâhlarının önünden uzaklaşarak güvenli bölgelere geçti. Olayın kontrol altına alınmasının ardından pazar yerinde alışveriş normale döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Polis ekipleri kavgaya karışan taraflarla ilgili inceleme başlatırken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi. Yetkililerin olayla ilgili gerekli işlemleri sürdürdüğü bildirildi.