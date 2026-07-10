ALANYA Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, yaz aylarında etkisini artıran aşırı sıcakların hem tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini hem de orman yangını riskini ciddi boyutlara taşıdığını belirterek üreticilere ve vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Kaymakamlık öncülüğünde Yangın Komisyonu'nun oluşturulduğunu hatırlatan Göktepe, geçtiğimiz yıllarda yaşanan yangın felaketlerinin tekrar etmemesi için tüm kurumların koordinasyon içinde çalıştığını söyledi.

"SERALARDA KAYNAK VE ATEŞLİ İŞLEMLERDEN KAÇINILMALI"

Yangınların önlenmesinde bireysel tedbirlerin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Göktepe, özellikle seralarda yangına neden olabilecek kaynak ve benzeri işlemlerden uzak durulması gerektiğini ifade etti. Yasaklanan alanlarda piknik yapılmaması ve ateş yakılmaması gerektiğini vurgulayan Göktepe, herhangi bir nedenle ateş yakılması halinde bölgeden ayrılmadan önce tamamen söndürüldüğünden emin olunmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

"SİGARA İZMARİTİ BİLE FELAKETE YOL AÇABİLİR"

Araçlardan ve açık alanlardan sigara izmariti atılmaması konusunda da uyarıda bulunan Göktepe, en küçük bir kıvılcımın bile büyük yangınlara neden olabileceğini söyledi. Ormanlık alanlarda duman ya da yangın görülmesi halinde vakit kaybetmeden ilgili kurumlara bilgi verilmesi gerektiğini belirten Göktepe, "Yeşil vatanımızı korumak ve gelecek nesillere sağlıklı şekilde bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

"ANIZ YAKMAYIN, BAHÇE TEMİZLİĞİNDE ATEŞ KULLANMAYIN"

Bölgede yaşayan üreticilerin ve vatandaşların bugüne kadar gerekli duyarlılığı gösterdiğini ifade eden Göktepe, bu yıl sıcaklıkların olağanüstü seviyelere ulaşması nedeniyle her zamankinden daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Üreticilere özellikle anız yakmamaları ve bahçe temizliği amacıyla ateş kullanmamaları çağrısında bulunan Göktepe, tek bir kıvılcımın bile telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğini belirtti. (Şerife ÇOBAN)

Muhabir: Şerife ÇOBAN