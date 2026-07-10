Alanya'nın önemli alışveriş ve sosyal yaşam merkezlerinden biri olan Alanyum AVM, çocuklar ve ebeveynlerine yönelik renkli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Düzenlenen etkinlikte minikler yüksek enerjileriyle ortama neşe katarken, aileler de çocuklarının eğlenceli anlarına ortak olma fırsatı buldu.

Organizasyon süresince katılımcıların yüzünü güldüren çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Etkinlik alanını dolduran tüm misafirlerin, sunulan renkli ve eğlenceli atmosferden oldukça memnun ayrıldığı aktarıldı. Alanyum AVM yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ailelere yönelik eğlence odaklı sürprizlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.

YENİ ETKİNLİKLER YOLDA

Alışveriş merkezinin yönetimi, vatandaşların yeni programları kaçırmaması adına duyuruları yakından takip etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Özellikle çocukların sosyal gelişimine katkı sağlayan ve ailece kaliteli zaman geçirmeye imkan tanıyan bu tür buluşmaların, hız kesmeden sürdürüleceği vurgulandı.

ALANYA'DA AİLELER İÇİN SOSYAL ALANLAR NEDEN ÖNEMLİ?

Alanya gibi nüfusu ve şehir yapısı hızla büyüyen ilçelerde, çocukların güvenle vakit geçirebileceği kapalı ve organize sosyal alanlara duyulan ihtiyaç düzenli olarak artış gösteriyor. Alışveriş merkezlerinin sunduğu bu tarz etkinlikler, ebeveynler için pratik bir hafta sonu alternatifi oluştururken, çocukların da akranlarıyla bir araya gelerek sosyalleşmesine zemin hazırlıyor.

Alanyum AVM'nin önümüzdeki dönemde hayata geçireceği belirtilen yeni organizasyon takviminin, ilçe sakinleri tarafından ilgiyle takip edilmesi bekleniyor.