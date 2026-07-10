Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen İyilik İçin Yapay Zeka Zirvesi, 7-10

Temmuz tarihlerinde küresel teknoloji liderlerini ağırladı. Zirvede Türkiye'yi temsilen açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, yapay zeka yarışının boyut değiştirerek bir altyapı meselesine dönüştüğünü ifade etti.

Konuşmasında dijital geleceğin bağımsız bir altyapıdan geçtiğinin altını çizen Koç, şirketin bölgesel teknoloji sağlayıcısı olma hedefini aktardı. Koç'un aktardığına göre, altyapıya hükmeden ülkeler ve şirketler geleceğin teknoloji dünyasında da doğrudan söz sahibi olacak.

YAPAY ZEKA HANGİ KATMANLARDAN OLUŞUYOR?

Yapay zeka teknolojilerinin sadece büyük veri modelleri veya yüksek işlem kapasitesiyle sınırlı kalmadığı belirtiliyor. Koç'un açıklamalarına göre, zekayı veri merkezlerinden çıkarıp günlük hayata entegre eden sistem beş temel katman üzerinde inşa ediliyor. Bu kritik katmanlar sırasıyla enerji, çip ve işlem gücü, veri merkezi ile bulut, modeller ve uygulamalar olarak sıralanıyor.

ALTYAPI YATIRIMLARI NEDEN KRİTİK BİR ÖNEME SAHİP?

Küresel teknoloji pazarında yapay zeka yazılımları hızla gelişirken, asıl rekabet donanım ve şebeke tarafına kaymış durumda. Verinin işlenmesi ve güvenliğinin sağlanması için ülkelerin kendi veri merkezlerini ve iletişim ağlarını kurması, dijital bağımsızlık açısından zorunlu görülüyor. Bu noktada telekomünikasyon şebekeleri, tüm yapay zeka katmanlarını birbirine bağlayan ana damar işlevi üstleniyor.

Yeni nesil iletişim ağları, yapay zekanın sadece kapalı veri merkezlerinde kalmayıp akıllı şehirlere, endüstriyel tesislere ve son kullanıcının mobil cihazlarına kadar kesintisiz ulaşmasını sağlıyor. Eş zamanlı olarak yapay zeka sistemleri de şebeke planlaması, arıza tahmini ve enerji tasarrufu gibi konularda iletişim altyapısının çok daha verimli çalışmasına katkı sunuyor.