ALANYA Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, üyelerine yönelik yaptığı açıklamada, vergi borçlarının düşük oranlı tecil faiziyle taksitlendirilmesine imkan sağlayan yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiğini belirterek üreticileri süreci kaçırmamaları konusunda uyardı. Göktepe, 5 Haziran 2026 ve öncesinde vadesi geçmiş vergi borçlarının düzenleme kapsamında yapılandırılabileceğini ifade ederek, başvuruların 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılması gerektiğini söyledi. İlk taksit ödemesinin ise 30 Eylül 2026 tarihine kadar gerçekleştirileceğini kaydetti. Yeni düzenlemeyle birlikte yıllık tecil faiz oranının yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldüğünü hatırlatan Göktepe, bunun borçlarını taksitlendirmek isteyen mükellefler için önemli bir avantaj sağladığını vurguladı. Başvuruların vergi dairelerinin yanı sıra Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın dijital hizmetleri üzerinden de yapılabildiğini belirten Göktepe, "Detaylı bilgi almak isteyen üyelerimiz bağlı bulundukları vergi daireleriyle iletişime geçebilir. Süreyi kaçırmamaları büyük önem taşıyor" dedi. (Şerife ÇOBAN)

Muhabir: Şerife ÇOBAN