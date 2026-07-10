KÜRSEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve DİM Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Antalya'da Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdurrahman Çay'ın ev sahipliğinde düzenlenen bölge istişare toplantısına katıldı. DoubleTree by Hilton Otel'de gerçekleştirilen toplantıda Antalya, Burdur, Isparta ve Denizli'den gazete ve internet haber sitesi sahipleri bir araya geldi. Toplantıda yerel basının gündemindeki konular, sektörün karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

'YAPICI SÖYLEMLER YÜREĞİMİZİ ISITTI'

Toplantının ardından açıklama yapan Mehmet Ali Dim, Genel Müdür Abdurrahman Çay'ın sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerini dikkatle dinlediğini belirterek, "Sayın Genel Müdürümüz Abdurrahman Çay, görüş ve önerilerimizi sabırla dinledi ve notlar aldı. Yapıcı ve kucaklayıcı söylemleri yüreğimizi ısıttı. Kendilerine ve Bölge Müdürümüz Uğur Uluçamlıbel'e sektörümüz adına şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Karşılıklı istişare ortamında gerçekleşen toplantının, bölgedeki gazete ve internet haber sitesi temsilcilerinin beklentilerinin doğrudan Basın İlan Kurumu yönetimine aktarılması açısından önemli bir buluşma olduğu belirtildi. (Gülser YİĞİT)

Muhabir: Gülser YİĞİT