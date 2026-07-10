Trendyol Grubu, Türkiye ekonomisindeki üretim, istihdam ve gelir etkisini ölçen 2025

Sosyoekonomik Etki Raporu'nu kamuoyu ile paylaştı. Yayımlanan rapora göre, dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen ticaret sadece büyükşehirlerde sınırlı kalmayarak Türkiye'nin farklı bölgelerine yayılmaya devam ediyor.

Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan tarafından yapılan değerlendirmede, yerli üretici, esnaf ve KOBİ'lerle birlikte büyümekten duyulan memnuniyet dile getirildi. İnan'ın aktardığına göre, platform üzerinden yürütülen ticari faaliyetler üretimden lojistiğe, tekstilden perakendeye kadar geniş bir ekosistemde doğrudan gelir ve istihdam yaratıyor.

İSTİHDAMDA HANGİ SEKTÖRLER ÖNE ÇIKIYOR?

Raporda yer alan verilere göre, e-ticaretin yarattığı istihdam etkisinde ilk dört sırayı perakende ticaret, yiyecek ve içecek hizmetleri, kara taşımacılığı ile tarım sektörleri paylaştı. Satıcıların coğrafi dağılımı incelendiğinde ise e-ticaretin Anadolu'ya yayıldığı gözlemlendi. Marmara Bölgesi yüzde 50 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 15 ile İç Anadolu ve yüzde 13 ile Ege Bölgesi takip etti.

E-TİCARETİN GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNE KATKISI NEDİR?

Dijitalleşmenin yaygınlaşması, geleneksel ticaretin sınırlarını aşarak özellikle kadınların ekonomiye katılımını hızlandırıyor. Raporda paylaşılan verilere göre, aktif olarak dijital ekonomide yer alan 50 bini aşkın kadın girişimci, kendi işini kurmak isteyen diğer kadınlar için güçlü bir rol model oluşturuyor. Geleneksel tedarik zincirlerinin dijitalleşmesi, mikro işletmelerin ulusal pazara erişim maliyetlerini düşürerek sürdürülebilir bir ekonomik büyüme zeminini destekliyor.