Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangınlarına karşı alınan önlemleri yerinde görmek amacıyla Alanya'da bir dizi incelemede bulundu. Alanya Orman İşletme Müdürü Bilal Yüksel'in eşlik ettiği heyet, bölgedeki kritik müdahale noktalarını ve eski yangın sahalarını denetledi.

Temaslarına Demirtaş Yangın İlk Müdahale Ekibi ve helikopter birimini ziyaret ederek başlayan Karacabey, ekiplerin acil durumlara karşı hazırlık seviyelerini değerlendirdi. Yetkililerin aktardığına göre, orman savunmasında görev alan personelin teçhizat ve müdahale kapasitesi titizlikle gözden geçirildi.

YANAN ORMANLARDAKİ AĞAÇLANDIRMA NE DURUMDA?

Programın temel gündem maddelerinden birini, geçmiş yıllarda hasar gören ormanlık alanların yeniden yeşillendirilmesi süreci oluşturdu. Heyet, 2017 yılında Sapadere Mahallesi'nde ve 2025 yılında Aliefendi ile Yaylakonak bölgelerinde meydana gelen yangınların ardından başlatılan ağaçlandırma sahalarını gezdi. Akdeniz havzasının yüksek riskli yangın kuşağında yer alan Alanya'da, yanan alanların ekolojik restorasyonunun hızla tamamlanması bölgenin orman varlığının geleceği açısından kritik önem taşıyor.

YEŞİL VATAN SAVUNMASINA TEŞEKKÜR

İncelemelerinin son aşamasında Boğazdeğirmeni Yangın İlk Müdahale Ekibi ile bir araya gelen Genel Müdür Karacabey, nöbet başındaki personelden sahadaki güncel faaliyetler hakkında bilgi aldı. Karacabey, orman varlığının korunması için gece gündüz mesai harcayan tüm orman teşkilatı çalışanlarına teşekkürlerini ileterek görevlerinde başarılar diledi.