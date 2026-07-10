ALANYA Belediyesi’nin liderliğinde, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Atalay Çevre Danışmanlık şirketi ortaklığında Alanya’nın iklim değişikliğinin etkilerine karşı direncinin artırılması adına proje yapıldı. 210 bin Euro bütçeli ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Pathways2Resilience (P2R) Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan proje ile Alanya’nın iklim değişikliğinin etkilerine karşı direncin artırılması hedefleniyor.

ALANYA’NIN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM KAPASİTESİ GÜÇLENDİRİLECEK

Avrupa Birliği’nin İklim Değişikliğine Uyum Misyonu (EU Mission on Adaptation to Climate Change) kapsamında desteklenen proje, 210 bin Euroluk bütçesiyle Alanya’nın iklim değişikliğine uyum kapasitesini güçlendirmeye yönelik bilimsel, teknik ve kurumsal çalışmaları hayata geçirecek. Projede ALKÜ adına yürütücülüğü İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aksel üstlenirken, Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Sevda Çapa, Proje yöneticisi Çevre Mühendisi Ayşe Erbayrak, konsorsiyum ortağı Atalay Çevre Danışmanlık Ltd. Şti. görev alıyor. Projede Alanya Belediyesi adına İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Sevda Çapa ve projenin yöneticisi Çevre Mühendisi Ayşe Erbayrak, ALKÜ adına İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aksel ve Atalay İklim görev alacak.

ÖZÇELİK: “İKLİM İÇİN ÖNEMLİ ADIM OLARAK KABUL EDİYORUZ”

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, projenin Alanya Belediyesi’nin P2R Programı kapsamında hibe almaya hak kazandığını belirterek, Alanya Belediyesi öncülüğünde Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Atalay İklim Danışmanlığı ile üçlü konsorsiyum halinde yürütüleceğini söyledi. Başkan Özçelik açıklamasında; “Pathways2Resilience (P2R) desteğiyle Alanya, ilk kapsamlı iklim direnci planlama sürecini uygulayarak bir Strateji, Eylem Planı ve Yatırım Planı geliştirecektir. Risk değerlendirmeleri, sosyal kırılganlık haritalaması ve geniş paydaş katılımı kullanılarak, proje savunmasız gruplar için adil direnci önceliklendirecek, adaptasyonu kentsel ve turizm planlamasına entegre edecek ve finanse edilebilir projeler hazırlayacaktır. Bu, yerel eylemleri Türkiye’nin İklim Yasası, Ulusal Uyum Stratejisi ve AB Uyum Misyonu ile uyumlu hale getirecektir. Proje sürecinde emekleri için ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a, konsorsiyum ortağı Atalay İklim Çevre Danışmanlık Ltd. Şti. ne ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüze teşekkür ederim. Alanya’nın iklime karşı dirençli yapısının oluşmasını önemsiyor ve konu hakkında çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Şehrimiz için hayırlı olsun.” dedi.

TÜRKDOĞAN: “ALANYA’MIZ İÇİN PROJELER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, proje hakkında yaptığı açıklamada, turizm ve tarım şehri Alanya’nın tüm alanlarda gelişmesine her zaman katkı sağlayacaklarını belirtti. P2R Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projenin önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Rektör Türkdoğan; “ALKÜ olarak bilime sağladığımız katkıların yanında şehrimizin gelişmesi adına da önemli çalışmalara imza atacağız. Alanya’mız için projeler üretmeye devam edeceğiz. Turizm, spor, sağlık ve tarım şehri olan şehrimizin bu projede destek alması bizleri ziyadesiyle gururlandırmıştır. Projede, Alanya Belediyesi Başkanı Sayın Osman Tarık Özçelik’e, emeği geçen proje ekibine ve ALKÜ ailesine teşekkür ederim. Proje Alanya’mıza hayırlı olsun” dedi.

AKSEL: “ALANYA İÇİN ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI”

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Doç. Dr. Murat Aksel ise; “Bu proje, Alanya’nın iklim değişikliğine uyum yolculuğunda önemli bir kilometre taşıdır. Avrupa Birliği tarafından desteklenen bu girişim sayesinde üniversitemiz bilimsel bilgi ve araştırma altyapısıyla sürece katkı sunarken, yerel yönetim ve özel sektörle güçlü bir iş birliği modeli ortaya koyacaktır.” dedi.

Aksel, projenin hazırlanması ve başarıyla kabul edilmesi sürecinde verdikleri desteklerden dolayı Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’e, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a, proje koordinasyonunu yürüten İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Sevda Çapa’ya, projenin Yöneticisi Çevre Müh.Ayşe Erbayrak ve konsorsiyum ortağı Atalay İklim Çevre Danışmanlık Ltd. Şti. ne teşekkür ederek, bu başarının kamu, üniversite ve özel sektör iş birliğinin güçlü bir örneği olduğunu ifade etti. (Alanya Belediyesi BÜLTEN)

Kaynak: Haber Merkezi