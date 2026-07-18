Vakıflar Genel Müdürlüğü, Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti Sadrazam Kuyucu Murad Paşa Bin Abdüsselam Vakfı'na ait olan iki değerli araziyi satışa çıkardığını duyurdu. Toplam 11 bin 877 metrekare büyüklüğündeki parseller, bölgenin turizm potansiyeli nedeniyle yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Resmi makamların aktardığına göre, denize 500 metre ve D400 karayoluna sadece 130 metre mesafede konumlanan arsalar için 180 milyon TL muhammen bedel belirlendi. İhaleye katılmak isteyen girişimcilerin yatırması gereken geçici teminat tutarı ise 5 milyon 400 bin TL olarak açıklandı.

İHALE SÜRECİ VE TARİHİ

Beş yıldızlı otellerin yoğun olarak faaliyet gösterdiği bir lokasyonda yer alan arazilerin satışı, kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek. Söz konusu ihale, 31 Temmuz Cuma günü saat 11.00'de düzenlenecek.

BÖLGE TURİZMİ SEKTÖRÜ İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Satışa konu olan parsellerin doğrudan 'turizm ve eğlence merkezi' imar planı içerisinde yer alması, alana yapılacak olası yatırımların ticari hacmini büyütüyor. Okurcalar gibi yatak kapasitesi yüksek ve sahil bandı değerli bir turizm merkezinde bu ölçekte ticari imarlı arazilerin ihaleye çıkması, Alanya'daki konaklama sektörünün gelecekteki projeksiyonları açısından yakından takip ediliyor.

Kuyucu Murat Paşa kimdir?

Kuyucu Murat Paşa, Osmanlı Devleti’nde III. Murad, III. Mehmed ve I. Ahmed dönemlerinde görev yapan devlet adamı ve sadrazamdır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Murat Paşa’nın devşirme kökenli olduğu ve sarayda yetiştiği kabul edilir. Osmanlı yönetiminde çeşitli askerî ve idari görevler üstlendikten sonra 1606 yılında sadrazamlığa getirildi.

Kuyucu Murat Paşa, özellikle Anadolu’da devlet otoritesini sarsan Celâli İsyanları’nı bastırmak amacıyla 1607-1609 yılları arasında yürüttüğü sert askerî harekâtlarla tanındı. İsyancılara ve onları desteklediği düşünülen gruplara karşı uyguladığı ağır cezalar nedeniyle tarih yazımında tartışmalı bir figür hâline geldi. “Kuyucu” lakabının da öldürülen kişilerin toplu çukurlara gömüldüğü yönündeki anlatılardan kaynaklandığı belirtilir.

1611 yılında Diyarbakır’da hayatını kaybeden Kuyucu Murat Paşa, Osmanlı merkezî yönetimini yeniden güçlendiren bir devlet adamı olarak değerlendirilmekle birlikte, Celâli isyanlarını bastırırken uyguladığı yöntemler nedeniyle eleştirilmeye devam etmektedir.