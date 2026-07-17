Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personeller arasında dayanışmayı artırmak ve kurum içi birlik ruhunu güçlendirmek amacıyla düzenlenen dostluk maçları büyük heyecana sahne oluyor. Cumhuriyet Halı Sahası'nda oynanan rövanş karşılaşmasında Çevik Kuvvet ile Koruma Büro Amirliği ekipleri bu kez yeniden karşı karşıya geldi.

İlk mücadeleyi 10-5 kazanarak seride avantajı yakalayan Koruma Büro Amirliği, rövanş maçında Çevik Kuvvet'in etkili futboluna karşı koyamadı. Maçın ilk dakikalarından itibaren oyunun kontrolünü eline alan Çevik Kuvvet ekibi, sergilediği mücadeleci performansla rakibine üstünlük kurdu.

Çevik Kuvvet'ten farklı galibiyet

Karşılaşma boyunca hücumdaki etkili oyununu skora yansıtan Çevik Kuvvet, bulduğu gollerle sahadan 7-2'lik farklı galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla seride durum 1-1'e gelirken, iki ekip arasındaki rekabet dostluk çerçevesinde devam etti.

Tribünlerde karşılaşmayı takip eden meslektaşları da mücadeleyi ilgiyle izlerken, zaman zaman yaşanan heyecan dolu anlar alkış aldı.

Kazanan dostluk oldu

Karşılaşmanın ardından her iki takımın oyuncuları centilmence mücadelelerinden dolayı birbirlerini tebrik etti. Koruma Büro Amirliği futbolcuları, galip gelen Çevik Kuvvet takımını performansından dolayı kutlarken, Çevik Kuvvet oyuncuları da rakiplerine fair-play anlayışıyla teşekkür etti.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen bu tür sosyal ve sportif organizasyonların, personel arasındaki birlik, beraberlik ve motivasyonu artırmasının yanı sıra kurum içi dayanışmayı da güçlendirdiği ifade edildi. Sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaran dostluk maçlarının önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.(Mehmet AL)