Almanya'nın önemli şehirlerinden Kiel'in Belediye Başkanı Samet Yılmaz, Alanya'da gerçekleştirdiği ziyaretlerle iki kent arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli mesajlar verdi. Programına Alanya Belediyesi'ni ziyaret ederek başlayan Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Levent Koçak ve Haydar Uyar ile bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmede, yerel yönetimler arasında kurulabilecek yeni iş birlikleri, belediyecilik alanındaki uygulamalar ve karşılıklı deneyim paylaşımı masaya yatırıldı. İki şehir arasında sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda geliştirilebilecek ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunulurken, ilerleyen dönemde hayata geçirilebilecek iş birliklerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Ortak projeler ele alındı

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, belediyecilik hizmetlerinde iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, şehirler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve farklı alanlarda ortak çalışmalar yürütülmesi konusunda görüş birliğine varıldığı belirtildi. Görüşmenin, Alanya ile Kiel arasında gelecekte kurulabilecek yeni bağlantılar açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Alanya'nın tarihi ve turistik noktalarını gezdi

Belediyedeki temaslarının ardından Kiel Belediye Başkanı Samet Yılmaz, Alanya'da kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Abdülay Sağıroğlu'nun konuğu oldu. Kent turu kapsamında Alanya'nın tarihi ve turistik bölgelerini ziyaret eden Yılmaz, Alanya Kalesi başta olmak üzere kentin öne çıkan noktalarını yakından inceleme fırsatı buldu.

Alanya'nın doğal güzellikleri, turizm potansiyeli ve tarihi zenginliği hakkında bilgi alan Yılmaz'ın, kentin sahip olduğu turizm altyapısından etkilendiği öğrenildi. Ziyaret sırasında Alanya'nın uluslararası turizmdeki yeri ve yabancı ziyaretçilere sunduğu imkanlar da değerlendirildi.

İlişkilerin güçlenmesi hedefleniyor

Kiel ile Alanya arasında kurulan temasların, önümüzdeki süreçte sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda yeni iş birliklerine zemin hazırlaması bekleniyor. Ziyaretin, iki şehir arasındaki dostluk bağlarının güçlenmesine katkı sağlamasının yanı sıra yerel yönetimler arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımını da artırması hedefleniyor. (Şerife ÇOBAN)