Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı Plajı'nda, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta yavruları uzman ekiplerin gözetiminde Akdeniz'e uğurlandı. Antalya Valiliği koordinesinde yürütülen Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi çerçevesinde gerçekleştirilen programda, yuvadan çıkıp doğal yollarla denize ulaşmakta güçlük çeken kaplumbağalara destek sağlandı.

Düzenlenen etkinliğe Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Proje Koordinatörü Ebru Şahin başta olmak üzere, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök katılım gösterdi. Ayrıca Beydağları Sahil Milli Park Müdürü Sezgin Örmeci, S.S. Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya, merkez gönüllüleri ve vatandaşlar da bu anlara tanıklık etti.

26 YILLIK GÖNÜLLÜLÜK HAREKETİ

Etkinlik sırasında değerlendirmelerde bulunan Vali Hulusi Şahin, bölgedeki koruma faaliyetlerinin çeyrek asrı aştığını vurguladı. Şahin, Çıralı'da yaklaşık 26 yıldır tamamen gönüllülük esasıyla sürdürülen çalışmaların Türkiye için örnek bir çevre hareketi teşkil ettiğini belirterek, deniz kaplumbağalarının yaşam mücadelesine omuz veren tüm ekiplere teşekkürlerini iletti.

BÖLGESEL KORUMA ÇALIŞMALARI NASIL GENİŞLİYOR?

Akdeniz havzasındaki biyolojik çeşitliliğin güvence altına alınması, Alanya'dan Kaş'a kadar uzanan tüm Antalya kıyı şeridi için yakından takip ediliyor. Çıralı'da başarıya ulaşan 26 yıllık gönüllü koruma modelinin, Alanya sahilleri de dahil olmak üzere bölgedeki diğer üreme alanlarındaki deniz kaplumbağası popülasyonunu destekleyecek çalışmalara emsal oluşturması muhtemel görünüyor. Valiliğin bildirdiğine göre, inisiyatif kapsamında deniz ekosistemini koruma ve çevre bilincini artırma adımları önümüzdeki süreçte de kararlılıkla devam edecek.