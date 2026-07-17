Alanya'nın hareketli gece hayatının önemli adreslerinden Sahne Diva, yaz sezonunun en dikkat çeken etkinliklerinden birine ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin yeni nesil drag queen ve sahne sanatçısı Şahika The Queen, sergilediği gösteriyle mekânı dolduran eğlence tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Gecenin başlamasıyla birlikte tamamen dolan mekânda heyecan doruğa çıkarken, ışık gösterileri ve sahne efektleri eşliğinde sahneye çıkan Şahika The Queen, performansıyla büyük beğeni topladı. Seslendirdiği şarkılar, enerjik dans koreografileri ve özenle hazırlanan gösterişli kostümleriyle gece boyunca izleyicilerin ilgisini üzerinde topladı.

Seyircilerle kurduğu diyalog beğeni topladı

Sadece sahne performansıyla değil, seyircilerle kurduğu sıcak ve samimi iletişimle de dikkat çeken Şahika The Queen, gece boyunca izleyicileri eğlencenin bir parçası haline getirdi. Eğlencenin temposunu hiç düşürmeyen sanatçı, performansı boyunca alkışlar ve tezahüratlarla desteklendi.

Yaz gecelerine renk kattı

Yerli ve yabancı misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda müzik, dans ve görsel şovlar bir araya gelirken, katılımcılar gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlencenin tadını çıkardı. Sahne Diva'da düzenlenen etkinlik, Alanya'nın canlı yaz gecelerine renk katan organizasyonlar arasındaki yerini alırken, Şahika The Queen'in performansı izleyenlerden tam not aldı.