Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akdam Yaylası üzerinden Konya sınırına uzanan stratejik grup yolunda üstyapı çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz yıl altyapı ve genişletme aşamaları tamamlanan 10 kilometrelik güzergahta, asfalt dökümü öncesi son aşama olan çakıllama işlemleri devam ediyor. Belediye yetkililerinin yerinde incelediği projenin kısa sürede tamamlanarak ulaşıma açılması planlanıyor.

Alanya Belediyesi Başkan Yardımcıları Murat Levent Koçak ve Mehmet Gülen ile Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Akdam Mahalle Muhtarı Ramazan Tuncer eşliğinde şantiye alanını denetledi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, Kızılgiriş mevkisi ile Akdam arasındaki zorlu coğrafi şartlar aşılarak menfez kurulumları bitirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölge, Konya'nın Hadim ve Bozkır ilçelerine en konforlu ve kısa yoldan bağlanmış olacak.

HASTANELERE VE MERKEZE GÜVENLİ ULAŞIM

Projenin temel hedeflerinden birinin bölge halkının sağlık ve ticari ihtiyaçlarını kolaylaştırmak olduğunu bildiren Başkan Yardımcısı Koçak, güzergahın ilçe merkezlerindeki hastanelere erişimi ciddi oranda hızlandıracağını aktardı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in talimatlarıyla yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtar Tuncer ise, kullanılan malzemenin kalitesine dikkat çekerek bu hizmeti bölgedeki Yörük kültürü temsilcileri için büyük bir kolaylık olarak nitelendirdi.

YENİ GÜZERGAHLAR İÇİN TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

Akdeniz sahil şeridini İç Anadolu'ya bağlayan bu alternatif koridor, sadece günlük ulaşımı değil, aynı zamanda yayla turizmi ve tarımsal sevkiyatları da doğrudan etkileyecek bir altyapı yatırımı olarak öne çıkıyor. Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak'ın paylaştığı bilgilere göre, Akdam'daki 10 kilometrelik etabın bitirilmesinin hemen ardından ekipler rotayı diğer bölgelere çevirecek. Hava şartlarının elverdiği ölçüde ilk etapta Türkler bölgesinde 5 kilometrelik bir yol düzenlemesi yapılacak, ardından Toslak ve Soğukpınar yaylalarında mesai başlayacak.