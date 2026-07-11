ORGANİZASYON, farklı kültürlerden insanların ortak değerlerde bir araya gelebileceğini ortaya koyarken, sporun sınırları aşan birleştirici gücüne de dikkat çekti. Norveçli dostlardan ilham alan organizasyon

etkinliğin, spor ruhu, birlik ve dayanışma anlayışıyla ilham veren Norveçli katılımcıların öncülüğünde hayata geçirildiği belirtildi. Organizatörler, sporun insanlar, kültürler ve ülkeler arasında güçlü köprüler kurabildiğini göstermek amacıyla anlamlı bir organizasyona imza attıklarını ifade etti. Dünyada savaşlar, çatışmalar ve ayrışmaların öne çıktığı bir dönemde düzenlenen etkinlikte verilen mesaj ise dostluk, iş birliği ve karşılıklı saygının milliyet, dil ve kültür fark etmeksizin insanları bir araya getirebildiği oldu. Organizasyonda yer alan katılımcılar, aynı hedef için mücadele ederken artık Danimarkalı, Norveçli, Türk, Kazak ya da Rus olarak değil, ortak değerleri paylaşan dostlar olarak hareket ettiklerini vurguladı.

İSKANDİNAV MİRASI YAŞATILIYOR

Etkinlik kapsamında İskandinav kültürel mirasının yaşatılmasının hedeflendiği belirtilirken, Vikinglerin cesaret, güç, keşfetme tutkusu ve bilinmeyene doğru yelken açma kararlılığıyla tanındığı hatırlatıldı.

Bugün ise aynı ruhun; iş birliği, dayanışma, dostluk ve farklı kültürler arasında güçlü bağlar kurma anlayışıyla yaşamaya devam ettiği ifade edildi. Organizasyonun "Vikinglerden Dostluğa" teması da geçmişten gelen bu mirası günümüzün evrensel dostluk anlayışıyla buluşturuyor.

‘ALANYA BİNLERCE İSKANDİNAV İÇİN İKİNCİ EV’

Etkinlikte Alanya'nın İskandinav toplumu açısından taşıdığı öneme de dikkat çekildi. Açıklamada, Alanya'nın kırk yılı aşkın süredir binlerce İskandinav için ikinci bir yuva olduğu belirtilerek, birçok kişinin kentte ev satın aldığı, iş kurduğu ya da her yıl yeniden Alanya'yı tercih ettiği ifade edildi. Bunun yalnızca güneş, deniz ve doğal güzelliklerden kaynaklanmadığına vurgu yapılan açıklamada, en önemli etkenin Türk halkının yıllardır gösterdiği misafirperverlik, samimiyet ve içtenlik olduğu kaydedildi. İskandinav katılımcılar, Alanya'da insanların kendilerini güler yüzle karşıladığını, saygı gördüklerini ve kendilerini gerçekten ait hissettiklerini dile getirdi. Turist, ev sahibi ya da kentte yaşayan biri fark etmeksizin Alanya'nın herkese "evine hoş geldin" duygusunu yaşattığı ifade edildi. Çocuklar, gençler, aileler ve yaşlılar için güvenli, huzurlu ve sevgi dolu bir yaşam sunan Alanya'nın, binlerce İskandinavın kalbinde özel bir yere sahip olduğu belirtilirken, Türk halkına gösterdiği misafirperverlik nedeniyle teşekkür edildi.

Açıklamada, Türkiye ile İskandinav ülkeleri arasında onlarca yıldır süren güçlü dostluğun temelinde de bu sıcak yaklaşımın bulunduğu vurgulandı.

‘Burada kendimizi yabancı hissetmiyoruz’

Organizatörler, Alanya'nın artık yalnızca bir tatil destinasyonu olmadığını, binlerce insan için ikinci ev haline geldiğini belirtti.

Nesiller boyunca İskandinavların Alanya'ya dönmeye devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, bunun sebebinin yalnızca iklim değil, dünyanın birçok yerinde rastlanmayan samimiyet, güven ve misafirperverlik olduğu ifade edildi.

Katılımcılar, "Burada kendimizi hiçbir zaman yabancı hissetmiyoruz. Burada kendimizi evimizde hissediyoruz. Bu yüzden her yıl yeniden geliyoruz ve uzun yıllar boyunca da gelmeye devam edeceğiz." mesajını paylaştı.

JEANETTE TVEDE: BİZLERE İKİNCİ BİR YUVA VERDİNİZ

Etkinliğin fikir babası Jeanette Tvede de Türk halkına duyduğu minnettarlığı şu sözlerle dile getirdi: "Türk halkına bunun için yürekten teşekkür borçluyuz. Sizler sadece bizleri misafir etmediniz, bizlere ikinci bir yuva verdiniz."

‘SPOR İNSANLARI BİRLEŞTİRİR’

Organizasyon kapsamında VM Kürek Etkinliği'nin yalnızca bir yarışmadan ibaret olmadığına dikkat çekilerek, güven, disiplin, ekip ruhu, iş birliği ve karşılıklı saygının simgesi olduğu ifade edildi. Katılımcılar, insanların aynı hedef için mücadele ettiğinde farklılıkların önemini yitirdiğini belirterek, sporun barışın, dostluğun ve uluslararası birlikteliğin en güçlü sembollerinden biri olduğunu vurguladı. Alanya'da gerçekleştirilen İskandinav VM Kürek Etkinliği'nin, farklı kültürlerden, farklı dillerden ve farklı geçmişlerden gelen insanların birbirlerine ilham verebildiğini, güçlü dostluklar kurabildiğini ve ortak değerlerin farklılıklardan daha güçlü olduğunu gösterdiği ifade edildi.

‘EN GÜÇLÜ KÖPRÜLER İNSANLARDAN İNŞA EDİLİR’

Etkinliğin sonunda verilen birlik ve beraberlik mesajında ise şu ifadelere yer verildi: "Farklılıklarımız bizi ayırmak zorunda değildir. Tam tersine bizi daha güçlü yapabilir. Danimarka, Norveç, Türkiye, Kazakistan, Rusya ve daha birçok ülke; saygı, dostluk, spor ve birlikte aktif olmanın mutluluğunda buluşabilir." Organizatörler, "Vikinglerden Dostluğa" temasının yalnızca bir başlık olmadığını, geçmişin bugüne ilham verebildiğinin ve sporun sınırları aşan dostluk köprüleri kurabildiğinin güçlü bir simgesi olduğunu belirterek, etkinliğin temel mesajını ise şu sözlerle özetledi: "Çünkü en güçlü köprüler taştan değil, insanlardan inşa edilir."

Kaynak: Haber Merkezi