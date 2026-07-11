Zonguldak'ta düzenlenen programda sanayiciler ve vatandaşlarla bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin son 23 yıllık sanayi, üretim ve ihracat verilerini kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın açıklamalarına göre, yatırım ortamını iyileştiren ve katma değerli üretimi merkeze alan politikalar sonucunda ülkenin yıllık ihracatı 36 milyar dolardan 278 milyar dolar sınırına ulaştı.

Kacır, Türkiye'nin savunma sanayii başta olmak üzere birçok stratejik sektörde küresel bir üretim üssü haline geldiğini aktardı. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünya lideri olunduğunu belirten Kacır; ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya, tekstil ve çelik gibi temel alanlarda ise Avrupa'da birinci sırada yer alındığını ifade etti. Ayrıca alüminyum, düz cam, seramik ve rüzgar türbini bileşenlerinde de ülkenin Avrupa'nın en önemli tedarikçilerinden biri olduğu bildirildi. Mevcut tabloyla Türkiye'nin, Çin'den Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş coğrafyada ürün çeşitliliği açısından en güçlü ihracatçı konumunda bulunduğu vurgulandı.

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARI ZORUNLULUK HALİNE GELİYOR

Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklara, enerji maliyetlerindeki dalgalanmalara ve artan jeopolitik gerilimlere rağmen bu büyümenin sağlandığına dikkat çekildi. Gelecek dönem vizyonuna dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Kacır, modern dünyada sadece üretim kapasitesinin yeterli olmadığını, üretim şeklinin ve çevresel etkilerin küresel rekabette belirleyici rol oynadığını aktardı.

SINIRDA KARBON DÜZENLEMESİ İHRACATÇIYI NASIL ETKİLEYECEK?

Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa Birliği'nin hayata geçirdiği Yeşil Mutabakat ve sınırda karbon düzenlemesi mekanizması, AB ülkelerine ürün gönderen firmalar için yeni ticari kurallar getiriyor. Bu sistem, üretim aşamasında karbon ayak izi yüksek olan ürünlere sınırda ek maliyetler uygulayarak sanayicileri temiz enerjiye zorluyor. Bakan Kacır da bu yeni döneme işaret ederek, geri dönüşümü üretim süreçlerinin merkezine alan ve kaynak verimliliğini artıran üreticilerin küresel yarışta rakiplerinin önüne geçeceğini ifade etti. Sürdürülebilir üretimin artık bir tercih değil, pazar payını korumak için bir zorunluluk olduğu belirtildi.

GENÇLERE YÖNELİK TEKNOLOJİ YATIRIMLARI SÜRÜYOR

Tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda, ülkenin üretim gücüne inanan müteşebbislerin tüm imkanlarla desteklenmeye devam edileceği açıklandı. Ulaştırmadan enerjiye, eğitimden sağlığa kadar geniş bir yelpazede kalkınma hamlelerinin sürdüğüne değinen Kacır; TEKNOFEST organizasyonları, DENEYAP

Teknoloji Atölyeleri ve bilim merkezleri aracılığıyla Türk gençliğinin geleceğin teknolojik yetkinlikleriyle donatıldığını sözlerine ekledi.