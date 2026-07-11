Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yer alan ve kayalığın zirvesine inşa edilen ünlü ev, sahipleri tarafından 30 milyon lira bedelle satışa sunuldu. Emekli öğretmenler Bekir ve Nermin Taştan çiftinin yıllar önce zorlu şartlarda yaptırdığı yapı, haziran ayının sonundan itibaren yeni alıcısını bekliyor.

Edinilen bilgilere göre, Taştan çifti İstanbul'daki görev sürelerini tamamladıktan sonra memleketlerine dönerek bu projeyi hayata geçirdi. İnşaat sürecinde kum, çimento ve taş gibi malzemeler insan ve hayvan gücüyle taşınırken, zirveye ulaşım için ilkel bir teleferik sistemi kullanıldı. Yaklaşık iki yıl süren çalışmaların sonucunda tamamlanan bu özel mekana, kayalara oyulmuş 96 basamaklı bir merdiven aracılığıyla ulaşılabiliyor.

SİNEMA DÜNYASININ DİKKATİNİ ÇEKTİ

Vadiye ve ilçe yoluna tamamen hakim bir konumda bulunan ev, zaman içerisinde Kemaliye'nin en fazla fotoğraflanan turistik noktalarından birine dönüştü. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği, başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ve Şinasi Yurtsever'in yer aldığı "Düğün Dernek 2" filminin bazı sahneleri de bu yapıda çekildi. Film sonrası yapının popülaritesi artarken, sinema ve dizi yapımcılarının bölgeye olan ilgisi de yoğunlaştı.

POPÜLER KÜLTÜR EMLAK DEĞERİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Anadolu'nun zorlu coğrafi koşullarına inşa edilen yapılar, popüler kültür eserlerinde yer aldığında emlak değerlerinde belirgin bir artış gözlemleniyor. Dizi ve sinema turizminin gelişmesiyle birlikte, bu tür simge yapılar sadece barınma alanı olmaktan çıkıp kültürel birer marka değerine dönüşüyor. Taştan çiftinin kışları İstanbul'da, yazları ise Kemaliye'de geçirdiği bu özel evin 30 milyon liralık satış bedeli de yapının mimari zorluğunun yanı sıra kazandığı bu sinematografik bilinirlikle doğrudan ilişkili bulunuyor.