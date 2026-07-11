Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda barınan yaklaşık bin 500 hayvan, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarının olumsuz etkilerinden korunmak için özel yöntemlerle serinletiliyor. Uzman veterinerler eşliğinde hazırlanan buzlu meyve ve sebze takviyeleri, hayvanların hem beslenme hem de serinleme ihtiyacını karşılıyor.

Doğal Yaşam Parkı Müdürü Dr. Veteriner Hekim Aygül Arsun'un açıklamalarına göre, 115 farklı türün bulunduğu tesiste sıcağa duyarlı canlılar için stres önleyici adımlar atılıyor. Hayvanlar, gölgelik alanlar ve su havuzlarının yanı sıra buz kalıpları içine gizlenmiş gıdalarla besleniyor.

BUZLU MEYVELER HAYVANLARI NASIL ETKİLİYOR?

Dr. Arsun, uygulamanın sadece bir beslenme desteği olmadığını, aynı zamanda hayvanlar için bir zenginleştirme işlevi gördüğünü aktardı. Buz içindeki yiyecekleri çıkarmaya çalışan hayvanlar, bu süreçte hem doğal arama davranışlarını sergiliyor hem de kendi aralarında sosyal etkileşime giriyor.

Tesiste koruma altında olan 7 bozayı için haftada iki gün sulu meyvelerden oluşan dondurulmuş rasyonlar hazırlanıyor. Aynı şekilde parkta yaşayan 15 lemur ve diğer primatlar da enerji ihtiyaçlarına göre planlanan bu özel diyetle serinletiliyor. Bozayıların ayrıca kendilerine ait inleri, kum ve su havuzları ile ağaçlık bölgelerde vakit geçirmesi sağlanıyor.

ÇEVRESEL ZENGİNLEŞTİRME NEDEN ÖNEMLİ?

Modern hayvan bakım merkezlerinde sıklıkla başvurulan çevresel zenginleştirme uygulamaları, kapalı alanlardaki canlıların fiziksel ve psikolojik sağlığını korumayı hedefliyor. Akdeniz Bölgesi'nin kavurucu yaz aylarında artan ısı stresi, hayvanların bağışıklık sistemini zayıflatabildiği için bu tür buzlu takviyeler ve doğal meşguliyetler hayati bir koruma sağlıyor.

Tüm besin rasyonları uzman ekipler tarafından canlıların türüne ve kalori ihtiyacına göre titizlikle hesaplanıyor. Hazırlanan içerikler, bakıcılar aracılığıyla düzenli olarak hayvanların yaşam alanlarına bırakılıyor.