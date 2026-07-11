Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte tatil planları hız kazanırken, artan maliyetler gezginleri alternatif arayışına yöneltti. Seyahatseverlerin deneyimlerine göre Türkiye genelinde hem doğa hem de deniz turizmi açısından avantaj sağlayan 20 bütçe dostu destinasyon belirlendiği aktarıldı.

Açıklanan listeye göre, tatilcilerin ulaşım, konaklama ve günlük harcama kalemlerinde tasarruf edebileceği noktalar öne çıkıyor. Yüksek fiyatlı tatil beldelerine kıyasla daha mütevazı bütçelerle tatil yapma imkanı sunan bu rotalar, ekonomik bir yaz tatili geçirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Rotada yer alan bölgeler arasında Aydın'ın Didim, Balıkesir'in Erdek ve Bartın'ın Amasra ilçeleri dikkat çekiyor.

EKONOMİK TATİLİN SIRRI NE?

Turizm değerlendirmelerine göre, bu tür destinasyonlarda maliyetlerin düşük kalmasının temel nedeni butik oteller, pansiyon tarzı konaklama seçenekleri ve ücretsiz halk plajlarının yaygınlığı olarak gösteriliyor. Ulaşım ağlarına yakınlık ve yerel işletmelerin sunduğu bütçe dostu yeme-içme alternatifleri, günlük harcamaları doğrudan düşürüyor.

Artan yaşam maliyetleri karşısında, vatandaşların lüks kompleksler yerine doğayla iç içe, ulaşılabilir fiyatlı sahil kasabalarına yönelme eğiliminin tüm yaz sezonu boyunca devam etmesi bekleniyor.