Demirtaş Mahallesi'nde "Işıklar" lakabıyla tanınan ailenin büyüğü olan Ümmühani Şimşek'in vefatı, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Şimşek; Veysel Şimşek, Ahmet Şimşek ve Havva Özdemir'in annesi, merhum İbrahim Şimşek'in annesi ve merhum Işık Hüseyin Şimşek'in eşiydi.

Sağlık durumu yeniden ağırlaştı

Edinilen bilgilere göre Ümmühani Şimşek, bir süre önce beynine pıhtı atması nedeniyle ameliyat geçirdi. Tedavisinin ardından sağlık durumunda düzelme yaşansa da yaklaşık 10 gün önce yeniden rahatsızlanarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Şimşek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Son yolculuğuna bugün uğurlanacak

Ümmühani Şimşek için cenaze namazı bugün ikindi namazının ardından Demirtaş Mahallesi'nde kılınacak. Merhumenin naaşı, cenaze namazının ardından Çamlık Mezarlığı'nda toprağa verilecek.