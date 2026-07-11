Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Trabzonspor hücum hattını güçlendirmek amacıyla Wolverhampton forması giyen Tolu Arokodare için resmi temaslarını yoğunlaştırdı. Bordo-mavili yönetim, Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak için İngiliz ekibine 20 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifinde bulundu.

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin takımda görmeyi özellikle talep ettiği belirtilen forvet oyuncusu için kulüpler arasındaki pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor.

GÖRÜŞMELERDEKİ FİNANSAL FARK

Transfer sürecindeki en büyük engelin bonservis bedeli beklentisi olduğu ifade ediliyor. Wolverhampton, geçtiğimiz sezon Belçika temsilcisi Genk'ten 26 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Arokodare'yi zarar ederek elden çıkarmaya sıcak bakmıyor. İki kulüp arasındaki müzakereler, Trabzonspor'un sunduğu satın alma opsiyonunun İngiliz ekibinin talepleri doğrultusunda yukarı çekilmesi ekseninde ilerliyor.

Öte yandan oyuncunun ikna sürecinde eski Trabzonsporlu Paul Onuachu da devreye girdi. Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Arokodare ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Onuachu'nun, takım ve şehir yaşantısı hakkında olumlu referans verdiği bildirildi.

PREMİER LİG PERFORMANSI NASILDI?

Arokodare, geride bıraktığımız sezon İngiltere Premier Lig'de 33 karşılaşmada görev alırken toplam bin 408 dakika sahada kaldı. Bu süreçte 3 gol ve 1 asist üreten oyuncunun istatistikleri, maç başına ortalama 42 dakika civarında süre aldığına işaret ediyor. Bu istatistiksel veri, Nijeryalı forvetin İngiliz ekibinde ilk on bir oyuncusundan ziyade genellikle rotasyon kadrosunda değerlendirildiğini gösteriyor.