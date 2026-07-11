Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin onuncu durağı olan Van Kültür Yolu Festivali, Van Müzesi'nde düzenlenen resmi törenle kapılarını açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonuyla hayata geçirilen ve 19 Temmuz'a kadar sürecek olan etkinlik dizisi, şehri kültür, sanat ve gastronomiyle buluşturuyor.

Açılış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın aktardığına göre, 2021 yılında tek şehirde başlayan organizasyon bugün 7 bölge ve 26 şehre yayıldı. Alpaslan, 25 Nisan'da Şanlıurfa'da başlayıp 15 Kasım'da Adana'da sona erecek 234 günlük maratonun, şehirlerin marka değerini artırarak yerel esnafa ekonomik katkı sağladığını bildirdi. Törende Van Valisi Dr. Ozan Balcı, Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve il protokolü de hazır bulundu.

GASTRONOMİ VE KÜLTÜREL MİRAS ÖN PLANDA

Etkinlik kapsamında Van'ın somut olmayan kültürel mirası ve yöresel lezzetleri uluslararası alanda tanıtılıyor. Bakan Yardımcısı Alpaslan'ın açıklamasına göre, çömlekçilikten savatlı gümüş işlemeciliğine kadar 13 özgün kültürel unsur envantere kaydedildi. Ayrıca, "Lezzet Noktası" projesi çerçevesinde belirlenen 27 seçkin restoran üzerinden Van kahvaltısı, otlu peynir, murtuğa ve inci kefali gibi yöresel tatlar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

FESTİVAL KAPSAMINDA HANGİ ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR?

Dokuz gün sürecek festival programı, farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına hitap eden geniş bir yelpaze sunuyor. Atatürk Kültür Parkı Nevruz alanında 8 büyük konser düzenlenirken, çocuklar için kurulan dev Çocuk Köyü'nde tiyatro ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Van Müzesi ise "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" ve "Yaşayan Miras Van" sergilerine ev sahipliği yapıyor. Toplamda 3 büyük sergi, 6 derinlikli söyleşi ve 30 uygulamalı atölye çalışması kent meydanında ve kütüphanelerde katılımcıları bekliyor.

Kabe örtülerinden Osmanlı padişahlarının hüsn-ü hat tablolarına kadar pek çok eserin yer aldığı sergiler, kentin köklü geçmişini yansıtıyor. Kilim dokuma, ahşap oyma, çalgı yapımı ve ebru gibi geleneksel el sanatları da festival süresince uygulamalı olarak sergilenmeye devam edecek.