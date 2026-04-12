Dim Alacami Mahallesi’nde yoğun olarak sürdürülen üretim faaliyetlerine doğrudan katkı sunan belediye, yaptığı son açıklamayla üreticilerin elini güçlendirecek stratejik bir adımı duyurdu. Bölgedeki ipekböcekçiliği faaliyetlerini modernize etmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, geleneksel yöntemlerin getirdiği zorlukları aşmak adına 565 adet modern besleme tablasını yerel üreticilerle buluşturarak bölge ekonomisine taze bir kan sağladı.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN KADIN ÜRETİCİLERE VE KÜLTÜREL MİRASA TAM DESTEK

Yürütülen bu çalışma, sadece ekipman desteği sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda üretim sürecindeki verimliliği ve standartları da kökten değiştiriyor. Yıllardır kullanılan, ağırlığı ve zahmetli yapısıyla bilinen eski ahşap tablalar rafa kaldırılarak yerine hafif, hijyen kurallarına uygun ve kullanımı pratik sistemler getirildi. Bu dönüşüm sayesinde üretim süreci çok daha hijyenik bir yapıya kavuşurken, ipek böceği yetiştiriciliğinin en kritik aşamaları daha kolay yönetilebilir hale geldi. Özellikle bu mesleğe ömür veren kadın üreticilerin üzerindeki fiziksel yükün hafifletilmesi, projenin en önemli sosyal kazanımlarından biri olarak ön plana çıkıyor.

​Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle ipekböcekçiliğini sadece ekonomik bir faaliyet olarak değil, korunması gereken paha biçilemez bir kültürel miras olarak değerlendiriyor. Kadın emeğinin desteklenmesi ve yerel kalkınmanın öncelenmesiyle birlikte, unutulmaya yüz tutmuş bu kadim meslek modern dokunuşlarla yeniden ayağa kaldırılıyor. Hem üretimi kolaylaştıran hem de ürün kalitesini artıran bu hamle, Alanya’nın geleneksel mirasını bir sonraki nesle çok daha güçlü ve sürdürülebilir bir şekilde aktarmayı amaçlıyor.