İHTİYAÇ sahibi öğrencileri okutma, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etme ve gençleri koruma gibi amaçlarla Alanya Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'nı kurarak dayanışma faaliyetlerine hız veren Mehmet Şahin, her kesimden aylardır devam eden tebrik ve teşekkür ziyaretlerine kısa bir ara vererek gittiği Ankara'da temaslarını sürdürdü.

ŞAHİN HSK'DA AYDOĞDU İLE GÖRÜŞTÜ

Şahin, başkentte Yargıda Birlik Genel Başkanı, T.C. Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Dr. Birol Kırmaz, Antalya Milletvekili ve İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ile Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız'ı ziyaretlerinin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkan Vekili Fuzuli Aydoğdu’yu makamında ziyaret etti. Alanya'ya ilişkin bilgiler veren Şahin, bu ziyarete ilişkin sosyal medya mesajında "Nazik kabulleri ve samimi misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür eder, hukuk, adalet ve kamu yararı adına yürüttüğü başarılı çalışmalarının devamını dilerim" dedi.



ADALET BAKANLIĞI'NDA ZİYARET TURU

Şahin'in sonraki durağı T.C. Adalet Bakanlığı oldu. Burada Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız'ı ziyaret eden Şahin, temanın 'Alanya' olduğu Ayyıldız ziyaretine ilişkin sosyal medya mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Nazik kabulleri ve kıymetli misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür eder, adalet hizmetleri, hukuk alanındaki çalışmalar ve topluma katkı sağlayacak projeler üzerinde yürüttüğü başarılı çalışmalarının devamını dilerim."

ADALET BAKANI GÜRLEK VE ŞAHİN BULUŞMASI

Şahin, 11 Şubat 2026 tarih ve 2026/51 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'le de bir araya geldi. Şahin, makamında ziyaret ettiği Adalet Bakanı Gürlek'e 'Hayırlı olsun' dileklerini iletti. Şahin, ziyarete ilişkin mesajında "Nazik kabulleri ve misafirperverlikleri için sayın bakanımıza teşekkür eder, görevlerinde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.