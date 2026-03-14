Alanya, son günlerde yardım organizasyonlarının kişisel PR ve siyasi şova dönüştürüldüğü iddialarıyla sarsılıyor. Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik verilen iftar yemeğinin ardından patlak veren "reklam" krizi, Alanya'da gündeme bomba gibi düştü. Gençleri aynı sofrada buluşturan anlamlı etkinlik, bir anda emek hırsızlığı ve algı operasyonu tartışmalarının merkezine yerleşti.

GERÇEK ORGANİZATÖRLER GÖZARDI MI EDİLDİ?

Tartışmaların odağında Uluslararası Öğrenci Platformu Başkanı Maftuna Kholova, Akşebe Gençlik Platformu kurucusu ve KİM Vakfı Alanya sorumlusu Eczacı Kübra Sarıca ile Kızılay'ın ortak çabasıyla organize edilen iftar yemeği yer aldı. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk’ün de özel davetli olarak katıldığı etkinlikte, devletin temsilcisi gençlerle aynı sofrayı paylaşarak onların sorunlarına kulak vermişti.

SOSYAL MEDYADA ALGI OPERASYONU ŞOKU

Programın hemen ardından yerel basına ve sosyal medya hesaplarına yansıyan bazı haberler, etkinlik sahiplerinde adeta soğuk duş etkisi yarattı. Söz konusu paylaşımlarda, arkasında ciddi bir sivil toplum emeği barındıran iftar programının Hataylılar Derneği tarafından düzenlendiği izlenimi yaratıldı. Metinlerde kullanılan ifadelerin kurgulanış biçimi, etkinliğin bizzat Alanya Belediyesi CHP Meclis Üyesi ve Hataylılar Dernek Başkanı Ayhan Doğru’nun organizasyonuymuş gibi sunulmasına yol açarak büyük eleştiri topladı.

PROTOKOL ÜZERİNDEN SİYASİ REKLAM TEPKİSİ

Gerçek organizatörlerin ve sivil toplum kuruluşlarının emeğini adeta yok sayan bu hamle, kamuoyunda sert bir karşılık buldu. Tartışmaların odağında kendi hanelerine artı puan yazdırmak isteyen çevrelerin, devlet protokolünün de yer aldığı sosyal sorumluluk projelerini kişisel bir reklam malzemesine dönüştürmesi ahlaki açıdan sorgulanması oldu. Alanya kamuoyu şimdi, uluslararası öğrencileri sevindirmek amacıyla atılan bu adımın hangi amaçla şahsi bir ranta tahvil edilmek istendiğini tartışıyor. Etkinliğin asıl sahipleri ise, harcanan gayrete saygı duyulması ve Alanya halkının bu tür yanıltıcı algı oyunlarına karşı doğru bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara tepki gösteren organizasyon emekçilerinin tepkilerine Alanya kamuoyundan da destek geldi.