Akdeniz hattında gıda güvenliği tartışmalarını alevlendiren ve turizm kenti Alanya kamuoyunda da büyük bir endişeyle takip edilen akılalmaz olayda şok edici bir gelişme yaşandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait aşevinde vatandaşlara dağıtılan kavurmayı yiyen bir kişinin yemeğinde bulduğu yabancı maddenin, bir yarış atına ait elektronik kimlik çipi çıkması Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Skandalın boyutları büyürken, kesilip yemeğe katılan atın Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 3 birinciliği bulunan 4 yaşındaki İngiliz atı Smart Latch olduğu kesinleşti. Fatura ise atı iyi niyetle hibe ettiğini savunan eski sahibine de kesildi.

MİDE BULANDIRAN DETAYLAR BAKANLIK LİSTESİNDE

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerinin şikayet üzerine başlattığı laboratuvar analizleri, yemekten alınan numunelerde tek tırnaklı hayvan etini tartışmasız şekilde doğruladı. 12 Mart'ta yayımlanan tağşiş listesinde resmen ifşa edilen olay sonrası Mersin Büyükşehir Belediyesi, etin mevzuata uygun yollarla temin edildiğini öne süren bir açıklama yaptı. Ancak yemeğin içinden çıkan teknolojik çip, etin asıl kaynağını ve skandalın vahametini inkar edilemez biçimde gözler önüne serdi.

İYİLİK YAPMAK İSTERKEN 132 BİN LİRA CEZA YEDİ

Soruşturmanın en trajik ayağında ise atın sahibi iş insanı Suat Topçu yer aldı. Son olarak 14 Ekim 2025 tarihinde pistlere çıkan ve bacağındaki rahatsızlık yüzünden yarışlardan çekilen Smart Latch'i, emeklilik hayatı için Osmaniye'deki bir binicilik kulübüne ücretsiz teslim eden Topçu büyük bir şok yaşadı. Atının kavurma yapıldığını Bakanlık yetkililerinden gelen telefonla öğrenen iş insanına, "atın hibe edilmesi durumunu resmi makamlara bildirmemesi" gerekçesiyle tam 132 bin 108 TL idari para cezası uygulandı.

"ÇİP ÇIKMASA KİMSENİN RUHU DUYMAYACAKTI"

Soruşturma kapsamında ifade veren ve adeta yıkıldığını belirten Suat Topçu, bu büyük vicdansızlığın peşinin bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Yemeğin içinden çip çıkmaması halinde bu vahşetten kimsenin haberdar olmayacağına dikkat çeken Topçu, sistemsel bir zafiyete işaret etti. İngiltere'deki sıkı denetim mekanizmasını örnek gösteren iş insanı, yarış hayatı biten atların doğrudan sahipleri tarafından hibe edilmesi yerine; devlet veya otorite kontrolünde belirli bir bedel karşılığında tabiat parklarına ya da üniversitelere güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlayacak resmi bir iş akışının acilen kurulması gerektiğini ifade etti. Skandala karışan sorumlular hakkındaki geniş çaplı soruşturma hız kesmeden devam ediyor.