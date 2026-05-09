Alanya Belediyesi’nin asfalt çalışmaları tamamlandı. Günlerdir kapalı kalan Yaylayolu Caddesi yeniden araç trafiğine açıldı.

Alanya’da bir süredir devam eden asfalt çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan Yaylayolu Caddesi yeniden ulaşıma açıldı. Çalışmaların tamamlandığını duyuran Alanya Belediye Başkanı :contentReference[oaicite:0]{index=0}, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekiplerin gece gündüz sahada görev yaptığını söyledi.

ASFALT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında cadde boyunca asfalt serimi gerçekleştirildi. Özellikle kent içi ulaşımda yoğun kullanılan güzergahlardan biri olan Yaylayolu Caddesi’nde çalışmalar nedeniyle zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanmıştı.

Başkan Özçelik açıklamasında, “An itibariyle Yaylayolu Caddemizde asfalt serim çalışmalarımızı tamamladık. Sahada özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma ve süreç boyunca anlayış gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden araç geçişine açıldı. Bölgedeki sürücüler özellikle son günlerde oluşan alternatif güzergah yoğunluğunun sona ermesiyle rahat nefes aldı.

Alanya’da yol yenileme ve asfalt çalışmalarının önümüzdeki günlerde farklı mahallelerde de devam etmesi bekleniyor.