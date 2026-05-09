Mahkeme kararıyla boşaltılan ve harabe görüntüsüyle gündeme gelen alanın, Hazine’ye ait “kumluk” vasfındaki parsel üzerinde bulunduğu öne sürüldü.

Alanya’nın Saray Mahallesi’nde harabe görüntüsüyle dikkat çeken alanın perde arkasıyla ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. Birkaç gün öncesine kadar faaliyet gösteren işletmenin, mahkeme kararı sonrası tahliye edildiği öğrenilirken, bölgedeki süreçle ilgili ortaya atılan detaylar mahallede tartışma yarattı.

İddiaya göre söz konusu alan, tapu kayıtlarında “kumluk” niteliğinde ve Hazine’ye ait olan Saray Mahallesi 30 ada 8 parsel üzerinde yer alıyor. Bölgedeki yapı ve kullanım alanıyla ilgili geçmiş yıllarda encümen kararıyla kafe işletmesine kullanım izni verildiği, alanın uzun süredir oturma bölümü olarak kullanıldığı ifade edildi.

MAHKEME KARARIYLA TAHLİYE EDİLDİ

Bölgedeki işletmenin birkaç gün öncesine kadar aktif şekilde hizmet verdiği ancak alınan mahkeme kararı sonrası tahliye edildiği belirtildi. İddialara göre tahliye sürecine dayanak gösterilen kira sözleşmesinin, önceki işletmeciler döneminde yapıldığı öne sürüldü.

Mahallede konuşulan iddialara göre, Azak Beach Otel tarafından önceki işletmecilerle yapılan sözleşmenin hukuki tartışmalara neden olduğu ve bu sözleşme üzerinden tahliye sürecinin ilerlediği ileri sürüldü.

“HAZİNE ARAZİSİ KİRAYA MI VERİLİYOR?” İDDİASI

Bölgedeki en dikkat çeken iddia ise Hazine’ye ait olduğu belirtilen alanın yeniden kiraya verilmek istendiği yönünde oldu. Mahalle sakinleri ve çevredeki esnaf, sürecin nasıl ilerleyeceğini ve yerel yönetimin konuya müdahale edip etmeyeceğini merak ediyor.

Özellikle yaz sezonu öncesinde ortaya çıkan görüntülerin, bölgedeki turizm işletmeleri açısından da rahatsızlık oluşturduğu belirtiliyor. Çevre esnafı, alanın uzun süredir aktif şekilde kullanıldığını ancak son günlerde yaşanan gelişmeler sonrası bölgenin adeta terk edilmiş görüntüsüne büründüğünü ifade ediyor.

GÖZLER RESMİ KURUMLARDA

İddialarla ilgili şu ana kadar resmi kurumlardan kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Tapu niteliği, kullanım hakkı, kira ilişkileri ve tahliye sürecine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.