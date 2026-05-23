ALANYA Hüseyin Girenes Fen Lisesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında öğrencilerin hazırladığı projelerin sergilendiği kapsamlı bir gençlik buluşmasına ev sahipliği yaptı. Bilim, sanat ve kültürün bir araya geldiği etkinlikte 25 farklı proje ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Okul Müdürü Mustafa Vehbi Öz, etkinliğin tamamen öğrencilerin fikirleri ve emekleriyle ortaya çıktığını belirterek gençlerin üretkenliğine dikkat çekti. Öz, “Hüseyin Girenes Fen Lisesi olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın yüzüncü yılı dönemi itibarıyla okulumuzda gençlerimizin kendi imkanlarıyla, kendi fikirleriyle öne çıkardığı bir gençlik buluşması gerçekleştiriyoruz. Bu gençlik buluşmasının içerisinde 25 tane proje var. Bu projelerin hepsi artık ete kemiğe bürünmüş durumda. Ürünler masaların üzerinde somut hale geldi” dedi. Öz, etkinlik kapsamında öğrencilerin sadece bilimsel çalışmalarla değil sanatla da ön plana çıktığını belirterek, “Müzik atölyemiz konser veriyor. Bir taraftan pişi etkinliği ve oyunlar düzenleniyor. 19 Mayıs’ı coşkulu bir şekilde kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

ALMANYA’DAN GELEN HEYET PROJELERİ İNCELEDİ

Etkinliğe, Alanya’nın kardeş şehirleri Gladbeck'ten misafirler de katıldı. Mustafa Vehbi Öz, kısa süre önce Almanya’da Erasmus Plus programına katıldıklarını belirterek, “3-14 Mayıs tarihleri arasında kardeş şehrimiz Gladbeck’te bir Erasmus Plus programına katıldık. Şu anda o şehirden gelen belediye çalışanları ve misafirlerimiz de etkinliğimize ortak oldu. Öğrencilerimiz için ‘Gerçekten düşündüklerimizin çok ilerisindeler’ diyerek övgülerde bulundular” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİN YAPTIĞI PROJELER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Okulun Almanca öğretmeni Eyüp Kaplan da öğrencilerin yıl boyunca STEM odasında önemli çalışmalar yaptığını anlattı. Kaplan, “Hüseyin Girenes Fen Lisesi’nde çok keyifle çalışıyorum. Çünkü burada sadece bölgemizin değil, ülkemizin çok değerli öğrencileri var. İlçemizin kardeş şehri Gladbeck ile Gençlik Köprüsü ve Erasmus kapsamında çalışmalar yapıyorduk. STEM odasında yıl boyunca Teknofest, TÜBİTAK ve öğrencilerin kendi ürettikleri projeler üzerinde çalıştık” dedi. Kaplan, öğrencilerin geliştirdiği İHA ve drone projelerinin büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Biz öğretmeniz ve rehberiz sadece. Bütün fikirler öğrencilerimizden doğuyor. Biz onların yanında duruyoruz. Bu projeleri Erasmus ve Gençlik Köprüsü çalışmalarıyla Almanya’daki öğrencilerle birleştirerek güzel çalışmalar yaptık. Almanya’da kaldığımız süre boyunca da çok destek gördük” ifadelerini kullandı.

‘GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ DÜNYA BARIŞI İÇİN ÖNEMLİ’

Gladbeck Alanya Dostluk Derneği BaşkanıMüzeyyen Dreessenise öğrenci değişim programlarının önemine vurgu yaptı. Dreessen, Alanya ile Gladbeck arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin uzun yıllara dayandığını belirterek, “Öğrenci değişimini çok destekliyoruz. 1994-2010 yılları arasında çok güzel öğrenci değişimleri olmuştu. Daha sonra yeniden canlandırmak için çalışmalar yaptık” dedi. Türk-Alman Gençlik Köprüsü’nün bu projelere destek verdiğini ifade eden Dreessen, “Gençlerin dünyaya açılması, farklı kültürleri tanıması ve dünya barışı için bu değişim programları çok önemli. Dostluk derneği olarak bu çalışmaları desteklemekten mutluyuz” diye konuştu. Kendisinin de Alanya ile güçlü bağlar kurduğunu söyleyen Dreessen, “Ben aslında Kastamonuluyum. Alanya’ya ilk kez 2001 yılında geldim. O günden beri her yıl bir ya da iki kez geliyorum. Burada dostluklar oluştu. Benim için insanlarla kurulan dostluklar çok önemli” dedi.

“TÜRKİYE ADINA UMUT VERİCİ NESİLLER YETİŞİYOR”

Gladbeck Belediye Meclisi Üyesi ve SPD meclis grubu üyesi Hasan Şahin de öğrencilerin projelerinden etkilendiklerini belirterek, “Bugün bizim için bir ilk oldu. Öğrenciler projelerini gösterdiler ve gerçekten çok etkilendik. Burada sadece Alanya için değil, Türkiye adına da çok önemli nesiller yetişiyor. Gençlerin teknolojiye ve üretime ilgisi çok büyük” ifadelerini kullandı. Şahin, okulun kuruluşunda emeği bulunan Hüseyin Girenes’e, okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür ederek, öğrencilerin gelecekte Türkiye’ye büyük katkılar sağlayacağına inandığını söyledi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi