KURBAN Bayramı’na günler kala Alanya’da kuyumcu esnafı, geçmiş yıllardaki hareketliliğin aksine sakin bir dönem geçiriyor. Piyasada beklenen alışveriş yoğunluğu oluşmazken, esnaf bayrama kısa süre kalmasına rağmen talebin düşük seyrettiğini ifade ediyor. Köseoğlu Kuyumculuk sahibi Yahya Arslan, altın fiyatlarının son dönemde dalgalı bir seyir izlediğini belirterek, piyasadaki düşüşe rağmen beklenen hareketliliğin gelmediğini söyledi. Arslan, altın fiyatlarında son dönemde yaklaşık yüzde 20’lik bir gerileme yaşandığını belirterek, buna rağmen piyasanın durgun kaldığını ifade etti.

‘BAYRAM VAR AMA HAREKETLİLİK YOK’

Arslan, bayram öncesi tabloyu değerlendirirken çarşıda belirgin bir durgunluk olduğunu vurguladı. Kuyumculuk sektöründe uzun yıllardır benzer bir tabloyla karşılaşmadıklarını dile getiren Arslan, piyasaların genel olarak sakin seyrettiğini söyledi. Altın fiyatlarının bir süre önceki seviyelere göre gerilemesine rağmen vatandaşın alım yapmadığını belirten Arslan, “Bayram yaklaşıyor ama bizde herhangi bir hareketlilik yok. Piyasalar genel olarak sakin” ifadelerini kullandı.

GELENEK EKONOMİK YÜK HALİNE GELDİ

Alanya’da uzun yıllardır sürdürülen geleneklerden biri olan, nişanlı gelin adayına kurbanlık koçun boynuzlarına altın bağlama uygulaması da bu yıl ekonomik koşullardan etkilendi. Artan altın fiyatlarının bu geleneği zorlaştırdığını belirten Arslan, en düşük seviyedeki bir bileziğin bile ciddi maliyet oluşturduğunu ifade etti. Arslan, geleneğin mali boyutuna dikkat çekerek, “En basit bir bilezik bile 60-70 bin lira civarına çıkıyor. Kurbanlık ve diğer masraflarla birlikte bir bayramın maliyeti 150-200 bin lirayı bulabiliyor” dedi.

‘İLK KEZ BU KADAR SÖNÜK BİR DÖNEM’

Uzun yıllardır aynı bölgede hizmet verdiğini vurgulayan Arslan, bayram öncesi dönemin geçmiş yıllara göre oldukça zayıf geçtiğini belirtti. Arslan “30 yıla yakın süredir bu cadde üzerindeyim, ilk defa bu kadar sönük bir bayram öncesi görüyorum” diyen Arslan, yine de son günlerde bir hareketlilik olabileceğini umut ettiklerini söyledi.

VATANDAŞ FİYAT DÜŞÜŞÜNÜ BEKLIYOR

Altın fiyatlarının düşmesine rağmen talebin artmamasını değerlendiren Arslan, vatandaşın genellikle fiyatların yeniden yükselmesini beklediğini ifade etti. Piyasa davranışına dikkat çeken Arslan, “Bizim insanımız biraz farklı. Fiyat yükselmeye başlayınca alım yapıyor. Şu anda düşüş var ama bekleyiş hakim” sözleriyle durumu özetledi. (Şerife ÇOBAN)

