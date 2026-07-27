Yeni sezon öncesindeki hazırlıklarını Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürecek olan Akdeniz temsilcisi, kampın ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik heyetin yönetiminde yapılan çalışmada futbolcuların istekli ve yüksek tempolu görüntüsü dikkat çekti.

Antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve kondisyon çalışmaları yapılırken, daha sonra pas organizasyonları, topa sahip olma ve taktik ağırlıklı uygulamalara geçildi. Teknik ekibin, oyuncuların fiziksel durumlarını yakından takip ettiği ve kamp sürecinde yükleme programını kademeli olarak artıracağı öğrenildi.

Yüksek irtifa kampının, futbolcuların dayanıklılık seviyelerini yükseltmesi ve takımın sezona daha hazır girmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtilirken, Erzurum kampı boyunca hazırlık maçları da oynanacak. Bu karşılaşmalarda teknik heyetin hem yeni transferleri hem de genç oyuncuları yakından değerlendirmesi bekleniyor.

Turuncu-yeşilli ekipte amaç, kamp sürecini en verimli şekilde geçirerek oyuncular arasındaki uyumu artırmak ve Trendyol Süper Lig'in ilk haftasına hazır bir kadroyla çıkmak. Teknik heyet, fiziksel hazırlığın yanı sıra taktik organizasyonlar üzerinde de yoğun mesai harcayacak.

Corendon Alanyaspor, Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki programını tamamladıktan sonra hazırlıklarını sürdürecek ve oynayacağı hazırlık maçlarıyla eksiklerini görerek 2026-2027 sezonuna güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyecek. (Mehmet TUNÇ)