HÜSEYİN Girenes Fen Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Raziye Özsüvari rehberliğinde hazırlanan Resim Sergisi, Alanya Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda açıldı. Öğretmen ve öğrencilerin ortak emeğiyle ortaya çıkan eserler, ziyaretçilerden tam not aldı. Sanatın renkleriyle buluşulan etkinlikte, öğrencilerin hayal gücü ve emeği tuvallere yansırken, farklı tekniklerle hazırlanan çalışmalar sergiye gelen sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, genç yeteneklerin sanata olan ilgisini ve üretkenliğini gözler önüne serdi.

SAHNE GENÇLERİN

Aynı gün okulun Tiyatro Topluluğu da sahneye çıkarak izleyiciyle buluştu. Öğrencilerin hazırladığı "Ah Şu Gençler" adlı oyun, Alanya Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Gençlerin enerjisi ve sahne performansı izleyenlerden alkış aldı.

"FEN LİSELERİ ÇOK YÖNLÜ BİREYLER YETİŞTİRİYOR"

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada fen liselerinin sadece akademik başarıyla sınırlı olmadığını vurguladı. Yılmaz, "Bu sergi benim için de güzel bir sürpriz oldu. Öğrencilerimizin yalnızca akademik değil, sanatsal ve sportif alanlarda da ne kadar başarılı olduklarını gördük. Fen liseleri, çok yönlü bireylerin yetiştiği kurumlardır. Bugün bunun en güzel örneklerinden birini yaşadık" dedi.

"İLK KEZ RESİM BÖLÜMÜ AÇILDI"

Görsel Sanatlar Öğretmeni Raziye Özsüvari ise bu yıl okulda ilk kez resim bölümünün açıldığını belirterek, "Öğrencilerimizin resim alanında da ne kadar yetenekli olduklarını bu sergiyle ortaya koyduk. Sergide yer alan eserlerin tamamı bu yılın ürünüdür" diye konuştu.

"SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİM DE ÖNEMLİ"

Okul Müdürü Mustafa Vehbi Öz de göreve başladığı ilk yıl görsel sanatlar bölümünü açtıklarını ifade ederek, "Fen liselerinin sadece akademik başarıyla değil, sosyal ve kültürel gelişimle de öne çıkması gerektiğine inanıyoruz. Bu sergi ve tiyatro gösterisi de bunun somut bir göstergesi oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Şerife ÇOBAN